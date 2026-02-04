Search here...

Op 56-jarige leeftijd kiest Lauren Sánchez Bezos voor een minimalistische jurk en geeft ze een nieuwe betekenis aan ingetogen elegantie.

Anaëlle G.
Lauren Sanchez Bezos, de Amerikaanse televisiepresentatrice en ondernemer die verloofd is met Jeff Bezos, trekt opnieuw de aandacht met een minimalistische vintage Mugler-jurk. Deze marineblauwe slipjurk uit de jaren 90, met metallic details op de bandjes, bewijst dat tijdloze elegantie leeftijd en trends overstijgt.

Een iconische Mugler-jurk

In een van haar Instagram-posts koos Lauren Sánchez voor een archief mini-slipjurk van Thierry Mugler uit de lente/zomercollectie van 1999. Op het eerste gezicht strak en aansluitend, onthult de jurk avant-gardistische metalen details aan de uiteinden van de dunne bandjes, een kenmerk van de ontwerper die bekendstaat om zijn "gedurfde" texturen.

Een verfijnde en moeiteloze styling.

Om de look compleet te maken, combineerde Lauren Sánchez Bezos de jurk met een doorschijnende zwarte panty, zwarte pumps met spitse neuzen, subtiele diamanten oorbellen en een lang, golvend half opgestoken kapsel. Deze foto's, gedeeld op Instagram door haar visagiste Laura Mele, laten een look zien die zowel eenvoudig als verfijnd is.

Lauren Sánchez Bezos, die onlangs in juni 2025 in Venetië in het huwelijksbootje stapte met Jeff Bezos tijdens een weelderige bruiloft, geeft op briljante wijze een nieuwe betekenis aan minimalistische chic en bewijst dat leeftijd slechts een detail is vergeleken met een aangeboren gevoel voor stijl. Haar vintage Mugler-jurk, een mix van eenvoud en een verrassend metallic accent, belichaamt een ingetogen luxe die de zogenaamde volwassen elegantie inspireert en moderniseert.

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
