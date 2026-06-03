Tijdens haar vakantie zorgde Kim Kardashian voor opschudding in een witte strandoutfit.

De Amerikaanse mediapersoonlijkheid Kim Kardashian is een van de meest gevolgde sterren ter wereld, en haar recente Instagram-post heeft dat eens te meer bevestigd. Ze deelde een reeks zomerfoto's, waarvan er één in het bijzonder de aandacht trok.

Een hoge witte driehoek waar iedereen het over eens is.

Op een van de foto's in de carrousel is Kim Kardashian te zien, liggend in een ligstoel op een terras. Haar gezicht wordt tegen de zon beschermd door een uitgestrekte arm en haar haar is naar achteren gekamd. Ze draagt een wit triangelbikinitopje. Op sociale media zorgde de foto direct voor een stortvloed aan reacties: "Schattigste, Kim!" , "Zo lief!" en een lawine aan hartjes- en vlam-emoji's. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat de oprichtster van het merk Skims weet hoe ze van een simpele, zonnige foto een virale hit kan maken.

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Een carrousel die zijn laatste weken samenvat.

Deze foto maakt deel uit van een grotere carrousel, ontworpen als een terugblik op de afgelopen weken van Kim Kardashian. De carrousel toont momenten met haar familie, kinderen en geliefden, maar ook luxe vakanties, een volledig witte monochrome outfit, een casual sportieve look en een intiemere foto in een sauna. Het geheel vormt een visueel mozaïek van haar privéleven.

Met minimalistische strandkleding en een focus op het gezinsleven levert Kim Kardashian ongetwijfeld een van haar meest representatieve posts van dit nieuwe tijdperk af: meer ingetogen, maar nog steeds even effectief.