Op 59-jarige leeftijd brengt Salma Hayek een broek die niet door iedereen wordt bewonderd opnieuw onder de aandacht.

Tijdens een tennisevenement op Roland-Garros verscheen de Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek op een modieuze manier die sindsdien tot uiteenlopende reacties op sociale media heeft geleid.

Een zeer stijlvolle tennisavond op Roland-Garros.

Het echtpaar (Salma Hayek en haar man François-Henri Pinault) werd gefotografeerd op de tribune van het toernooi in Parijs, waar ze de wedstrijd tussen de Duitser Alexander Zverev en de Nederlander Jesper de Jong bekeken. Salma Hayek had gekozen voor een casual look: een aansluitende zwarte top met een ronde hals, mouwen tot de elleboog en subtiele contrasterende rode en groene accenten bij de kraag. Haar donkere haar was gestyled in natuurlijke krullen met een paar zilveren highlights, en ze droeg een hoekige zwarte zonnebril, een felrode gevlochten leren tas en grove zwarte sandalen met zilveren versieringen.

De omstreden "broek": lange leren bermudashorts

Het was een ander kledingstuk dat echt ieders aandacht trok: een lange zwarte leren bermudashort, tot net onder de knie. Deze lengte, ergens tussen een korte broek en een cropped broek in, zorgde meteen voor discussie. Later die avond voegde Salma Hayek daar een zwarte suède pet aan toe, wederom een knipoog naar de huidige Europese sportkledingtrend.

Op sociale media stroomden de reacties meteen binnen. Sommigen vonden het een vleugje Europese elegantie, die deed denken aan de meest verfijnde Parijse silhouetten. Anderen vonden het een "onflatteuze" snit, "te lang om chic te zijn" en "te kort om flatterend te zijn". Het is belangrijk om te onthouden dat het lichaam en uiterlijk van vrouwen geen onderwerp van publiek debat zouden moeten zijn: elke vrouw is vrij om zich te kleden zoals ze wil, volgens haar eigen smaak, comfort en identiteit.

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Een trend voor bermuda's

Vooral lange bermuda's hebben de afgelopen seizoenen een sterke comeback gemaakt. Ze zijn te zien op de catwalks en in het straatbeeld en zijn omarmd door alle invloedrijke figuren in de internationale mode, van de Hadid-zussen tot Hailey Bieber en Tracee Ellis Ross. Dit kledingstuk blijft echter een van de meest besproken. De keuze van Salma Hayek voor leren shorts is veelzeggend: het materiaal geeft de snit de nodige structuur en de toegevoegde waarde van een kledingstuk dat bijna als een broek aanvoelt. Een Europese elegantie die zowel sportief als chic is.

Van Cannes tot Roland-Garros: een maand vol elegantie.

Salma Hayeks verschijning op Roland-Garros verlengt haar bijzonder succesvolle Franse reeks. Een paar dagen eerder had ze in Cannes al indruk gemaakt bij de Kering Women in Motion Awards – haar enige officiële optreden van de twee weken – in een asymmetrische blauwe wikkeljurk met een brede hoofdband, een subtiel eerbetoon aan Brigitte Bardot.

Met deze nieuwste verschijning bewijst Salma Hayek dat "moderisico's nemen" een essentieel onderdeel van haar stijl is. Door te kiezen voor een lange zwarte leren bermudashort omarmt ze zonder schroom een kledingstuk dat de meningen verdeelt – en vestigt ze subtiel een kenmerkende stijl die uniek is voor haar.