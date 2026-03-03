Sofía Vergara kiest voor een gestructureerd silhouet in een korset met luipaardprint.

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara, een onbetwist icoon van de Hollywood-mode, blijft haar fans betoveren met haar looks die gedurfd en elegant combineren. Onlangs deelde de ster van "Modern Family" een outfit op Instagram die het internet opnieuw in vuur en vlam zette: een korset met luipaardprint, subtiel gecombineerd met een diamanten halsketting.

Eenvoud versterkt door een vleugje diamant.

Voor dit uitje met vriendinnen koos Sofía Vergara voor een grijs korset met luipaardprint, een kledingstuk dat haar taille accentueerde. Haar lange, steile haar, dat over haar schouders viel, maakte de outfit compleet met ingetogen elegantie. Als accessoire koos de actrice voor een delicate diamanten halsketting, die een vleugje sprankeling aan het geheel toevoegde – het bewijs dat mode ook in eenvoud te vinden is.

Het korset, haar kenmerkende mode-item.

Deze nieuwe look past in een lange reeks momenten waarop de actrice een korset droeg. Door de jaren heen heeft Sofía Vergara dit kledingstuk in allerlei variaties laten zien: een kleurrijke top met bloemenprint, een wit kanten korset tijdens de Grand Prix van Monaco, of zelfs een zwarte variant met een rok. De Colombiaans-Amerikaanse actrice, model, producent en televisiepresentatrice weet het korset voor elke gelegenheid opnieuw uit te vinden en vindt daarbij een perfecte balans tussen sensualiteit en elegantie.

Fans, die haar trouw volgen op sociale media, prijzen haar gevoel voor stijl bij elke verschijning en bewonderen haar vermogen om de kracht van een icoon te combineren met zelfvertrouwen.

Met haar korset met luipaardprint bewijst Sofía Vergara eens te meer dat mode een uiting van persoonlijke expressie is. Door deze klassieker opnieuw te interpreteren, transformeert ze hem tot een symbool van kracht en zelfvertrouwen. Of het nu een bloemenprint, kant of luipaardprint is, het korset is uitgegroeid tot haar kenmerkende chique stijl.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Op 51-jarige leeftijd viert Victoria Beckham haar liefde voor Italië in een iconische lange jurk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 51-jarige leeftijd viert Victoria Beckham haar liefde voor Italië in een iconische lange jurk.

De Britse styliste, ontwerpster en zakenvrouw Victoria Beckham bewijst eens te meer dat ze de kunst van tijdloze...

"Je zou haar niet herkennen": Demi Moore verrast met een nieuw kapsel.

Demi Moore, een icoon van ultralang, steil haar, heeft haar imago flink opgeschud met een "radicale" haartransformatie die...

Deze verrassende video van Rihanna zou haar grote muzikale comeback wel eens kunnen bevestigen.

Na jarenlang aan haar merken en gezinsleven te hebben gewijd, zou Rihanna een muzikale comeback kunnen maken? Een...

Op 52-jarige leeftijd bevestigt Kate Moss haar status als modelicoon op de catwalk.

Het Britse supermodel Kate Moss maakte na een afwezigheid van 30 jaar een triomfantelijke terugkeer op de catwalk...

Madonna, gehuld in kant, zet de Milan Fashion Week in vuur en vlam.

Madonna bewees eens te meer dat ze "de koningin van de stijl" is met een verbluffende verschijning bij...

"Je bent adembenemend": Foto's van deze Amerikaanse actrice in Thailand zorgen voor veel ophef.

Victoria Justice, voormalig ster van de Amerikaanse sitcom "Victorious", zorgde onlangs voor veel ophef op sociale media met...