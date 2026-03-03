Sofía Vergara kiest voor een gestructureerd silhouet in een korset met luipaardprint.

Sofía Vergara, een onbetwist icoon van de Hollywood-mode, blijft haar fans betoveren met haar looks die gedurfd en elegant combineren. Onlangs deelde de ster van "Modern Family" een outfit op Instagram die het internet opnieuw in vuur en vlam zette: een korset met luipaardprint, subtiel gecombineerd met een diamanten halsketting.

Eenvoud versterkt door een vleugje diamant.

Voor dit uitje met vriendinnen koos Sofía Vergara voor een grijs korset met luipaardprint, een kledingstuk dat haar taille accentueerde. Haar lange, steile haar, dat over haar schouders viel, maakte de outfit compleet met ingetogen elegantie. Als accessoire koos de actrice voor een delicate diamanten halsketting, die een vleugje sprankeling aan het geheel toevoegde – het bewijs dat mode ook in eenvoud te vinden is.

Het korset, haar kenmerkende mode-item.

Deze nieuwe look past in een lange reeks momenten waarop de actrice een korset droeg. Door de jaren heen heeft Sofía Vergara dit kledingstuk in allerlei variaties laten zien: een kleurrijke top met bloemenprint, een wit kanten korset tijdens de Grand Prix van Monaco, of zelfs een zwarte variant met een rok. De Colombiaans-Amerikaanse actrice, model, producent en televisiepresentatrice weet het korset voor elke gelegenheid opnieuw uit te vinden en vindt daarbij een perfecte balans tussen sensualiteit en elegantie.

Fans, die haar trouw volgen op sociale media, prijzen haar gevoel voor stijl bij elke verschijning en bewonderen haar vermogen om de kracht van een icoon te combineren met zelfvertrouwen.

Met haar korset met luipaardprint bewijst Sofía Vergara eens te meer dat mode een uiting van persoonlijke expressie is. Door deze klassieker opnieuw te interpreteren, transformeert ze hem tot een symbool van kracht en zelfvertrouwen. Of het nu een bloemenprint, kant of luipaardprint is, het korset is uitgegroeid tot haar kenmerkende chique stijl.