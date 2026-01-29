Search here...

"Alweer een jaar": Gisele Bündchen vertelt over haar dagelijks leven als moeder van drie

Het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen deelt onlangs op Instagram een paar liefdevolle foto's van haar eerste verjaardag met haar derde kind. Op deze foto's is een gelukkige moeder te zien, omringd door haar oudere kinderen en haar partner Joaquim Valente.

Een intieme en bescheiden viering

Op 28 januari 2026 plaatste Gisele een reeks foto's waarop haar jongste kind, van achteren gefotografeerd, zijn eerste kaarsje uitblies naast een grote "Happy Birthday"-ballon. De foto's legden "gestolen momenten" vast: moederlijke knuffels, sportieve momenten met zijn vader Joaquim en tedere interacties met de huisdieren. In het onderschrift deelde ze haar emotie: "Ik kan niet geloven dat het alweer meer dan een jaar geleden is dat je ons leven hebt verrijkt. Dank je wel, God, voor alles."

Moeder van drie: een evenwicht vinden in een samengesteld gezin

Het Braziliaanse model voedt Benjamin (15) en Vivian (12) op, haar kinderen uit haar huwelijk met sportcommentator en voormalig professioneel American footballspeler Tom Brady, van wie ze in 2022 scheidde na 13 jaar huwelijk. Samen met haar man, jiujitsu-instructeur Joaquim Valente, verwelkomt ze dit derde kind als een nieuw hoofdstuk in hun leven. Deze foto's illustreren een harmonieus dagelijks leven, waarin sport, natuur en genegenheid samenkomen rondom hun jongste kind.

Een bewijs van oprechte liefde

Via deze beelden laat Gisele het ouderschap zien buiten de schijnwerpers. Ze beschermt de privacy van haar zoon en viert tegelijkertijd de eenvoudige vreugden van een groot gezin, vol gelach, spelletjes en spirituele dankbaarheid. Deze vastgelegde momenten onthullen een authentieke intimiteit, waar liefde, saamhorigheid en vriendelijkheid voorrang hebben boven mediahype. Elke foto lijkt een verhaal te vertellen over kostbare gedeelde momenten, en benadrukt het belang van aanwezigheid en tederheid in het dagelijks leven, ver weg van de drukte van de buitenwereld.

Gisele Bündchen maakte van de eerste verjaardag van haar derde kind een uiting van liefde voor haar gezin, waarmee ze bewees dat moederschap (in het algemeen) het geluk vermenigvuldigt. Deze uiting is een herinnering aan haar veerkracht: van mode-icoon tot moeder van drie, ze belichaamt een serene en diepgaande balans.

