"Vrouwen worden dikker": zijn opmerking over het lichaam van een actrice zorgt voor online verontwaardiging.

Een veelbesproken opmerking over het lichaam van de Amerikaanse actrice Elle Fanning tijdens de Golden Globes van 2026 heeft het debat over fatfobie, body shaming en de oneerlijke schoonheidsidealen die aan vrouwen worden opgelegd, opnieuw aangewakkerd. Onder een video van de actrice schreef een internetgebruiker: "Vrouwen worden dikker", wat een golf van online verontwaardiging teweegbracht.

Een opmerking die het internet in vuur en vlam zette.

Veel gebruikers reageerden direct, maakten de auteur van het bericht belachelijk en veroordeelden de zinloze wreedheid jegens het lichaam van een vrouw. Sommigen reageerden met bijtende opmerkingen als : "Hebben jouw kippenbouten dit geplaatst?" , waarmee ze de ironie benadrukten van de criticus die het aandurft om andermans uiterlijk te beoordelen.

Anderen schreven : "Mannen worden kleiner", waarmee ze het stigma omdraaiden naar degenen die commentaar leveren op het lichaam van vrouwen alsof het een legitiem publiek onderwerp is. Deze omkering benadrukt hoe kwetsend opmerkingen over het uiterlijk kunnen zijn.

Diepgaande oneerlijke schoonheidsnormen

Deze controverse illustreert vooral hoe oneerlijk de schoonheidsidealen voor vrouwen nog steeds zijn. Ze worden voortdurend beoordeeld, bekritiseerd en becommentarieerd op basis van hun gewicht, figuur of leeftijd, vaak veel meer dan op basis van hun talent of werk. Sociale media versterken dit fenomeen door een platform te bieden aan anonieme critici die zich gerechtigd voelen om commentaar te leveren op elk detail van het vrouwelijk lichaam.

Naast het in stand houden van een onrealistisch beeld van het 'ideale' lichaam, creëren deze normen constante druk: niet aankomen, niet ouder worden, niet veranderen. Dit soort opmerkingen – "Vrouwen worden dik" – reduceert vrouwen tot hun uiterlijk, alsof hun waarde afhangt van een getal op de weegschaal of een kledingmaat.

Wanneer het internet reageert en zichzelf verdedigt

Deze opmerking veroorzaakte grote verontwaardiging, mede omdat veel internetgebruikers dit soort uitspraken nu niet langer onbeantwoord laten. De ironische reacties en kritiek op het bericht tonen een groeiend besef: het is niet langer acceptabel om vrouwenlichamen voortdurend aan publieke oordelen te onderwerpen.

In dit soort controverses wordt sociale media een ruimte voor solidariteit, waar velen de persoon in kwestie verdedigen en dubbele moraal aan de kaak stellen. Het herinnert ons eraan dat lichamen veranderen, dat elk lichaamstype respect verdient en dat geen enkele vreemdeling achter een scherm het recht heeft om te bepalen wie "te" dit of "niet goed genoeg" dat is.

De controverse rond deze opmerking over Elle Fanning laat zien hoe één enkele zin een heel systeem van onrechtvaardige normen die aan vrouwen worden opgelegd, kan samenvatten. Door een actrice te reduceren tot "Vrouwen worden dik", onthult de internetgebruiker het genormaliseerde geweld waarmee naar het vrouwelijk lichaam wordt gekeken. De verontwaardigde reacties duiden echter op een verschuiving: steeds meer mensen verwerpen deze voorschriften en veroordelen bodyshaming.