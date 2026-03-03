Demi Moore zorgde voor opschudding dankzij een jurk gemaakt van een verrassende stof.

Op de rode loper van de SAG Awards 2026 lieten beroemdheden hun meest gewaagde stijlen zien. Onder hen trok Demi Moore de aandacht in een creatie van Schiaparelli.

Een opvallende verschijning bij de SAG Awards van 2026.

Op 1 maart vonden in Los Angeles de Screen Actors Guild Awards plaats – nu bekend als de SAG Awards – waar uitmuntende prestaties in film en televisie werden gevierd. Demi Moore, die samen met de cast van de serie "Landman" was uitgenodigd als genomineerde, maakte een veelbesproken entree. De actrice, een graag geziene gast op grote Hollywood-evenementen, koos er wederom voor om van haar verschijning op de rode loper een waar mode-statement te maken.

Een jurk van Schiaparelli in een stof met krokodillenprint.

Voor de editie van 2026 droeg ze een zwarte jurk van Schiaparelli, ontworpen door artistiek directeur Daniel Roseberry. De jurk onderscheidde zich door de textuur van de stof, die krokodillenschubben nabootste en diepte en karakter aan het silhouet gaf. De lange, gestructureerde snit, gecombineerd met een hoge halslijn, gaf de jurk een zelfverzekerde uitstraling. Het meest opvallende contrast was aan de achterkant: een volumineuze sleep van witte tule met zwarte stippen doorbrak de soberheid van het zwart en creëerde een krachtig visueel samenspel tussen de dichte stof en de etherische lichtheid.

De actrice completeerde haar outfit met een bijpassende clutch en fluwelen pumps, versierd met het kenmerkende trompe-l'œil gouden slotmotief van het modehuis. Een diamanten halsketting en een strakke knot accentueerden haar gelaatstrekken en oorbellen.

Een opvallend, theatraal silhouet

Deze stijlkeuze sluit aan bij Schiaparelli's kenmerkende esthetiek, die bekendstaat om zijn sculpturale creaties en artistieke verwijzingen. De combinatie van een stof die doet denken aan dierenleer en een luchtige tule sleep illustreert dit verlangen om met contrasten te spelen. Demi Moore, die onlangs de Gucci-show van Demna tijdens de Milan Fashion Week bijwoonde, bevestigt hiermee haar voorkeur voor sterke, gestructureerde silhouetten. Op de rode loper kiest ze regelmatig voor kledingstukken die een statement maken in plaats van ingetogen te zijn.

Een trouwe band met de SAG Awards

Hoewel Demi Moore door de jaren heen niet vaak bij de SAG Awards is verschenen, was elk van haar verschijningen gedenkwaardig. In 2025 won ze de prijs voor Beste Actrice voor "The Substance" in een zwarte jurk van Bottega Veneta met een leren korset en een volumineuze, gegolfde rok.

Een paar jaar eerder had ze gekozen voor een vintage creatie van Zac Posen, terwijl ze in 2007, voor haar nominatie voor "Bobby", een blauwe jurk van Alberta Ferretti droeg. Deze verschillende verschijningen onthullen een gemeenschappelijke draad: een bijzondere aandacht voor materialen en silhouetten, waardoor elke verschijning een moment van verwachting is.

Demi Moore blijft een unieke positie innemen in de entertainmentindustrie. Haar stijl evolueert, maar blijft trouw aan een bepaald idee van Hollywood-spektakel: zorgvuldig vormgegeven silhouetten, opvallende details en een sterk gevoel voor mise-en-scène. Met deze jurk met krokodillenprint en contrasterende sleep bevestigt ze haar vermogen om een sensatie te creëren. Deze look op de SAG Awards 2026 is meer dan alleen een verschijning; het is een herinnering aan hoe mode op de rode loper een taal op zich blijft.