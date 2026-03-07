"Het is jouw lichaam": Amanda Seyfried steunt Sydney Sweeney in haar strijd tegen kritiek op haar figuur.

De Amerikaanse actrice, model en zangeres Amanda Seyfried heeft het opgenomen voor haar tegenspeelster, actrice en producente Sydney Sweeney, in de serie "The Housekeeper", tegen de constante kritiek die ze krijgt op haar uiterlijk. In de serie "Clique " prees Seyfried Sweeney voor haar zelfvertrouwen en de manier waarop ze haar rondingen omarmt.

Een krachtige boodschap tegen body shaming.

Toen haar gevraagd werd naar de terugkerende kritiek op Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), zei Amanda Seyfried: "Als ik haar zie, lijkt ze zich helemaal op haar gemak te voelen in haar eigen lichaam, en ik heb het gevoel dat ze haar lichaam omarmt. Ze is een vrouw die haar lichaam op een gezonde en mooie manier viert." De actrice legde zelfs uit dat ze haar dochter adviseert: "Het is jouw lichaam, jij hebt er de controle over. Het is hoe dan ook mooi, dus als je het wilt laten zien, doe het dan. Dat is wat Sydney doet."

Sydney Sweeney, een belangrijk doelwit van kritiek

Sydney Sweeney, de revelatie van "Euphoria" en "All But You", maakt bij elke verschijning indruk, maar krijgt ook seksistische opmerkingen over haar decolleté. Amanda Seyfried laat zien hoe talentvol en veerkrachtig ze is in het licht van deze giftige druk.

Met haar "It's Your Body" -toespraak biedt Amanda Seyfried krachtige, zusterlijke steun aan Sydney Sweeney. Ze combineert humor met een boodschap van empowerment en herinnert ons eraan dat het dragen van kleding die het decolleté of het lichaam accentueert geen provocatie is, maar een fundamenteel recht. Dit actriceduo inspireert ons met hun solidariteit.