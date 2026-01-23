"Ze is geen spat veranderd": Jessica Alba deelt op 44-jarige leeftijd oude foto's.

De Amerikaanse actrice, model en ondernemer Jessica Alba heeft oude foto's van zichzelf uit 2016 geplaatst, wat een golf van bewondering op sociale media teweegbracht.

Nostalgie gegarandeerd: het Snapchat-tijdperk in beeld

Jessica Alba deelde op Instagram een waardevolle terugblik op iconische foto's uit 2016, het jaar van Snapchat-filters, boomerangs en sepiatinten. De actrice is te zien in een stijl die typerend is voor die tijd: skinny jeans met laarzen, bloemenkransen, vredestekens, een opvallende zijscheiding en wimperextensions.

Verkleedfeestjes, zorgeloze avonden en een passie voor SoulCycle maken dit beeld compleet van een speelse maar weloverwogen "gouden eeuw". Het bijschrift, een levendige ode aan deze "zorgvuldig geplande maar vrije" momenten, veroverde direct miljoenen fans: "Hé 2016 - Het tijdperk van Snapchat-filters, boomerangs, sepiatinten, 1 foto op je profiel. Vredestekens en bloemenkransen. Skinny jeans met laarzen, verkleedfeestjes, zorgeloze avonden. Af en toe een (agressieve) zijscheiding, wimperextensions. SoulCycle-verslaving. Een gouden eeuw voor speelsheid, zorgvuldige planning en strategisch denken in volle gang, en momenten van vrijheid. Wat een tijd!"

Fans zijn het er unaniem over eens: "Ze is niet veranderd."

De reactie was onmiddellijk en unaniem. Er stroomden reacties binnen, die allemaal de schijnbare tijdloosheid van het icoon uit "Sin City" en "Fantastic Four" benadrukten. "Ze is geen spat veranderd!" was de veelgehoorde uitspraak, die duizenden keren werd herhaald. "Identiek aan haar, binnen 10 jaar," "Nog steeds even stralend," "De tijd heeft geen vat op haar."

Jessica Alba, moeder van drie en succesvol ondernemer met haar merk Honest Company, bewijst eens te meer haar blijvende aantrekkingskracht. Deze foto's, een mix van de luchtigheid van de jaren 2010 en natuurlijke elegantie, herinneren ons eraan waarom ze nog steeds een geliefde figuur in de showbusiness is.

Dit bericht is allesbehalve onbeduidend: in het jaar 2026, terwijl ze schittert in Hollywood en op sociale media, kiest Jessica Alba voor nostalgie om haar eigen evolutie te vieren. Verre van de gepolijste normen van vandaag, leggen deze foto's uit 2016 een authenticiteit vast die aanspreekt. Fans zien er bewijs in van een tijdloze schoonheid, waarmee haar status als eeuwige ster wordt bevestigd.