Op 60-jarige leeftijd verrast Brooke Shields met een bohemian look.

De Amerikaanse actrice en model Brooke Shields schitterde op de eerste rij van Chloé tijdens haar eerste Paris Fashion Week van het jaar. Het icoon van "Pretty Baby" transformeerde zich tot het ultieme "Chloé-meisje" en maakte een stijlvolle overstap naar een urban bohemian look die veel opwinding veroorzaakte.

Boheemse chic

Voor de prêt-à-porter show voor herfst/winter 2026/2027 droeg Brooke Shields een van de kenmerkende losse, zwierige 'ballow capes' van het merk, gecombineerd met een geplooide rok met strik. Deze bohemian-moderne combinatie contrasteerde sterk met haar tijdloze, klassieke stijl, waarin lichte texturen en luchtige volumes, typisch voor het modehuis, samenkomen.

In het hart van de sterren op de eerste rij

Brooke Shields zat op de eerste rij naast Olivia Rodrigo en Oprah Winfrey en straalde zelfvertrouwen uit. Op 60-jarige leeftijd belichaamt ze de "hedendaagse" vrouw: vrijgeestig, verfijnd, en met een natuurlijke elegantie die volume en textuur laat zien.

Een gedurfde, stijlvolle wending

In schril contrast met de rechte jurken die ze gewoonlijk draagt, is deze bohemian look een gedurfde vernieuwing. Een oversized cape, een gestructureerde rok en golvend haar: Brooke Shields bewijst dat je op elke leeftijd je garderobe met flair kunt vernieuwen, geheel in lijn met de moeiteloze stijl van Chloé.

Met haar bohemian cape van Chloé maakte Brooke Shields een meesterlijke entree in Parijs. Op 60-jarige leeftijd gaf ze een nieuwe betekenis aan het zogenaamde "Chloé-meisje" voor de volwassen generatie en herinnerde ze ons eraan dat ware stijl voortkomt uit zelfvertrouwen – en een beetje hulp van naaien!