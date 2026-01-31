"Het staat haar niet": Margot Robbie krijgt kritiek op haar rode leren outfit

Margot Robbie, die altijd onder de loep wordt genomen op de rode loper, zorgde opnieuw voor discussie met haar meest recente publieke verschijning. De Australische actrice was uitgenodigd in Los Angeles voor de wereldwijde persconferentie van de film "Wuthering Heights" en koos voor een rode leren outfit van Dilara Fındıkoğlu. Een modekeuze die fans en internetgebruikers verdeeld heeft.

De look die voor ophef zorgt.

Margot Robbie verraste onlangs iedereen met een outfit van top tot teen in rood leer met pythonprint, bestaande uit een sculpturaal korset en een bijpassende minirok. Het stuk, uit de herfst/wintercollectie 2025 van de Brits-Turkse ontwerpster Dilara Fındıkoğlu, combineert gotische esthetiek met experimentele haute couture. Het resultaat viel echter niet bij iedereen in de smaak. De reacties stroomden binnen op sociale media. Sommige gebruikers omschreven het als "visuele poëzie", terwijl anderen de jurk bespotten en oncomfortabel vonden: "Het staat haar niet", luidde een reactie.

Een symbolische outfit

Achter deze provocerende look schuilt echter een oprechte artistieke intentie. In samenwerking met haar stylist Andrew Mukamal koos Margot Robbie deze jurk om de thema's passie en verleiding uit Emily Brontë's "Wuthering Heights" te weerspiegelen, waarin ze Catherine Earnshaw speelt. De slangenprint symboliseert met name de aantrekkingskracht en het gevaar dat Catherine bindt aan Heathcliff, gespeeld door Jacob Elordi.

Deze verhalende benadering van kleding bevestigt de wens van actrice Margot Robbie om mode te transformeren tot een verlengstuk van haar acteerwerk - een proces dat ze al was begonnen tijdens de promotietour voor Barbie in 2023.

Kortom, hoewel Margot Robbie's rode leren outfit de meningen verdeelde, toont het eens te meer haar voorliefde voor risico's nemen en symbolische interpretatie. Tussen bewondering en kritiek in bewijst de actrice dat ze een essentiële figuur blijft, in staat om veel meer aandacht te genereren dan alleen haar filmrollen.