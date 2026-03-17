Actrice Barbie Ferreira is opnieuw het doelwit van kritiek vanwege haar figuur.

De Amerikaanse actrice en model Barbie Ferreira trok alle aandacht toen ze over de rode loper van de Oscars van 2026 in Los Angeles liep. Bekend van haar rol in de serie "Euphoria", droeg ze een jurk die veel discussie opriep. Naast haar opvallende verschijning tijdens de ceremonie, zorgde de transformatie van haar figuur voor talloze reacties online, waardoor het debat over de druk op het uiterlijk van vrouwen in Hollywood opnieuw werd aangewakkerd.

Een zeer opvallende verschijning op de rode loper.

Barbie Ferreira arriveerde bij de 98e Academy Awards in een blauwe jurk met korset en gouden accessoires, een chique look die meteen de aandacht van de fotografen trok. De actrice is bij het grote publiek vooral bekend door haar rol als Kat Hernandez in de HBO-serie "Euphoria".

Sinds haar debuut in de serie heeft ze zich ook onderscheiden als model en in diverse filmprojecten. Haar verschijning op de rode loper werd al snel becommentarieerd op sociale media en in de media, waar sommige internetgebruikers vonden dat haar "fysieke verschijning veranderd was sinds haar eerste publieke optredens".

Speculaties over haar gewichtsverlies

Verschillende online reacties vermeldden het "zichtbare gewichtsverlies" van de actrice, waarbij sommigen zelfs speculeerden over de redenen voor deze verandering. Deze reacties hebben geruchten aangewakkerd die de afgelopen maanden al in sommige roddelbladen waren verschenen, namelijk dat de actrice haar uiterlijk had laten veranderen om beter aan de Hollywood-normen te voldoen.

Er is echter geen officiële bevestiging gegeven over de redenen voor deze fysieke verandering. De speculaties die op sociale media en in sommige media circuleren, blijven daarom onbevestigd.

Een carrière die televisie, film en mode omvat.

Barbie Ferreira verwierf als tiener bekendheid dankzij haar aanwezigheid op sociale media en het platform Tumblr, waarna ze werd ontdekt door verschillende modehuizen. Ze werkte in het begin van haar carrière samen met retailers als American Apparel, H&M en Target. Haar populariteit groeide verder met haar rol in "Euphoria", waarin ze Kat Hernandez speelde, een personage dat iconisch werd voor een deel van het publiek.

Naast haar acteercarrière is ze ook actief in de mode-industrie. In 2025 liep ze bijvoorbeeld mee in de Victoria's Secret Fashion Show, een ervaring waarover ze in verschillende interviews sprak en aangaf verrast en enthousiast te zijn om aan het evenement deel te nemen.

De aanhoudende discussies over uiterlijk in Hollywood

De reacties op het optreden van Barbie Ferreira illustreren een terugkerend debat in de entertainmentindustrie: het belang dat wordt gehecht aan het uiterlijk van actrices. Talrijke film- en televisiepersoonlijkheden hebben al eerder de druk aan de kaak gesteld die op vrouwen wordt uitgeoefend met betrekking tot hun imago, met name op sociale media waar opmerkingen over lichamen en uiterlijk veelvuldig voorkomen. Het voorbeeld van Barbie Ferreira dient dan ook als een herinnering dat discussies over het lichaam van beroemdheden helaas de publieke opinie blijven voeden, soms ten koste van hun artistieke werk.

Ondanks deze kritiek zet Barbie Ferreira haar carrière in film-, televisie- en modeprojecten voort. Haar opvallende verschijning bij de Oscars van 2026 laat zien dat ze een prominent figuur blijft in de film- en modewereld, terwijl de aanhoudende discussies rond haar imago de constante media-aandacht voor beroemdheden benadrukken.