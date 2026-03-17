Cara Delevingne verrast met een zeer originele "anatomische" jurk op de rode loper.

De rode loper van de Oscars is vaak een gelegenheid voor beroemdheden om spectaculaire outfits te laten zien. Ook dit jaar maakte Cara Delevingne weer indruk. Het Britse model en actrice trok alle aandacht op het Vanity Fair-afterparty na de Oscaruitreiking van 2026, waar ze verscheen in een nauwsluitende jurk.

Een jurk geïnspireerd op de menselijke anatomie.

Voor dit langverwachte Hollywood-evenement koos Cara Delevingne een jurk die de spieren van het menselijk lichaam nabootste. Het nauwsluitende, sculpturale ontwerp bootste de spieren van de romp en de buste visueel na, waardoor de indruk van een gestileerde anatomische figuur ontstond. Dit type creatie, soms een 'spierjurk' genoemd, maakt deel uit van een modetrend die de vormen van het menselijk lichaam verkent door middel van artistieke ontwerpen. Met deze originele jurk trok Cara Delevingne direct de aandacht van fotografen en gasten op het feest.

Een opvallend uiterlijk

Na de Oscaruitreiking van 2026 is het Vanity Fair-feest een van de meest besproken evenementen van het Hollywoodseizoen. Elk jaar komen acteurs, regisseurs, modellen en culturele figuren daar samen om het einde van de ceremonie te vieren.

Cara Delevingne verscheen solo op de rode loper van het evenement en poseerde lachend voor de fotografen. Haar outfit, die zowel artistiek als onverwacht was, zorgde al snel voor veel reacties op sociale media en in modetijdschriften. Zogenaamd gewaagde looks zijn gebruikelijk bij dit soort evenementen, waar beroemdheden vaak de gelegenheid aangrijpen om te experimenteren met creatievere stijlen dan tijdens de officiële ceremonie.

Een look compleet gemaakt met "originele" accessoires.

Om haar 'anatomische' jurk compleet te maken, koos Cara Delevingne voor een reeks accessoires die het onconventionele karakter van haar look benadrukten. Ze droeg onder andere zwart-witte enkellaarsjes met een grafisch ontwerp, gecombineerd met lange gestreepte sokken die boven de schoenen uitstaken. Deze keuze versterkte het eigenzinnige en avant-gardistische aspect van de outfit.

Wat haar kapsel betreft, had Cara Delevingne haar haar in een paardenstaart gebonden, met een licht naar de zijkant gekamde pony. Ze had ook gekozen voor zilveren oorbellen die een vleugje elegantie aan de algehele look toevoegden.

Een persoonlijkheid die gewend is aan "gedurfde" modekeuzes.

Cara Delevingne maakte eerst naam in de modewereld voordat ze de overstap naar acteren maakte. Ze liep catwalkshows voor talloze modehuizen en werkte samen met verschillende grote internationale merken. Door de jaren heen heeft ze zich ook als actrice gevestigd en verscheen ze in diverse Hollywoodproducties, waaronder "Suicide Squad". Op de rode loper en de catwalk staat ze bekend om haar gedurfde stijlkeuzes. Haar verschijningen trekken steevast de aandacht van de media en modecritici.

Wanneer mode een vorm van artistieke expressie wordt.

De 'anatomische' jurk die Cara Delevingne droeg, illustreert uiteindelijk een artistieke benadering van mode, waarbij kleding niet alleen het lichaam bedekt, maar het ook probeert te representeren of te transformeren. De rode lopers van grote evenementen zoals de Oscars zijn vaak een proeftuin voor ontwerpers en beroemdheden, die deze prominente momenten gebruiken om originele looks te presenteren.

Met deze spectaculaire outfit heeft Cara Delevingne wederom bewezen dat ze van een verschijning op de rode loper een waar mode-moment kan maken.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Kim Kardashian deelt een zeldzame foto van zichzelf als tiener, en internetgebruikers reageren daarop.

De Amerikaanse mediapersoonlijkheid en zakenvrouw Kim Kardashian verraste haar fans onlangs op Instagram met een foto uit haar...

Actrice Zendaya reageert op huwelijksgeruchten met een onverwachte video.

Al wekenlang circuleren er op sociale media geruchten over een huwelijk tussen Zendaya en Tom Holland. Geconfronteerd met...

Bij het zwembad laat dit Amerikaanse model haar figuur zien.

Bij het zwembad van het Beverly Hills Hotel showde het Amerikaanse model Emily Ratajkowski onlangs haar figuur in...

Actrice Barbie Ferreira is opnieuw het doelwit van kritiek vanwege haar figuur.

De Amerikaanse actrice en model Barbie Ferreira trok alle aandacht toen ze over de rode loper van de...

Nicole Kidman maakte een opvallende verschijning in een sculpturale jurk.

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman maakte een oogverblindende verschijning op de rode loper van de...

"Ze is bijna onherkenbaar": Emma Stone betovert in een zilveren jurk

De Amerikaanse actrice en producente Emma Stone stal alle ogen op de rode loper van de Oscars van...