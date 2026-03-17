Nicole Kidman maakte een opvallende verschijning in een sculpturale jurk.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

De Australisch-Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Nicole Kidman maakte een oogverblindende verschijning op de rode loper van de Oscars van 2026 in een sculpturale Chanel-jurk die meteen alle aandacht trok.

Een unieke, etherische en historische creatie.

Nicole Kidman droeg een op maat gemaakte jurk van Matthieu Blazy. Deze poederroze zijden japon, versierd met delicate veren, had een strapless korsetlijfje geborduurd met kristallen en zwarte pailletten, dat uitliep in een vloeiende, etherische rok. Nicole Kidman completeerde de outfit met verfijnde sieraden: horloges, diamanten ringen en subtiele parels die haar look accentueerden zonder te overheersen.

Een symbolisch moment voor "Moulin Rouge".

Nicole Kidman, die samen met Ewan McGregor een prijs uitreikte ter ere van het 25-jarig jubileum van de film "Moulin Rouge" (2001), waarvoor hij in 2001 zijn eerste Oscarnominatie ontving, belichaamde tijdloze elegantie. Haar perfect gevormde figuur, zowel gestructureerd als etherisch, deed denken aan een moderne sprookjesheldin, met veren die de illusie van lichtvoetigheid gaven.

Een Australiër tussen de sterren

Hoewel ze dit jaar niet genomineerd was, was Nicole Kidman alomtegenwoordig en verkeerde ze in gezelschap van andere Australiërs: actrice Rose Byrne (genomineerd voor Beste Actrice voor "If I Had Legs I'd Kick You") en acteur Jacob Elordi (beste mannelijke bijrol in Del Toro's "Frankenstein"). Als trouwe ambassadrice van Chanel op recente evenementen heeft ze sinds de lente van 2026 op de catwalk gelopen voor de prêt-à-porter- en Métiers d'Art-collecties, waarmee ze de langdurige samenwerking bevestigt.

Deze sculpturale, poederroze jurk met verenaccenten positioneert Nicole Kidman als een van de onbetwiste koninginnen van de rode loper van de Oscars van 2026. Een verschijning van krachtige en etherische elegantie die haar status als "onsterfelijk" mode-icoon bevestigt.

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
"Ze is bijna onherkenbaar": Emma Stone betovert in een zilveren jurk

