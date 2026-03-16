"Ze is bijna onherkenbaar": Emma Stone betovert in een zilveren jurk

De Amerikaanse actrice en producente Emma Stone stal alle ogen op de rode loper van de Oscars van 2026 in een zilveren jurk van Louis Vuitton, die een golf van bewondering bij fans teweegbracht.

Een minimalistische en dramatische zilveren jurk

Emma Stone, genomineerd voor Beste Actrice voor haar rol in "Bugonia", koos voor een minimalistische look in een lange, zilverwitte jurk met een subtiele glans. Het silhouet deed denken aan de chique stijl van Jane Austen dankzij de korte, uitlopende mouwen, gecombineerd met een diepe V-hals en een dramatische, diepe ruguitsnijding die de algehele uitstraling moderniseerde. Deze creatie van Louis Vuitton combineerde strakke lijnen met gedurfde snitten, waardoor een tijdloze elegantie in een glinsterende omgeving werd benadrukt.

Een metamorfose die een sensatie veroorzaakt

Op sociale media barsten de fans los met lof: "Ze is bijna onherkenbaar!" , "Getransformeerd!" , "Een stralend gezicht" : deze reacties benadrukken een bijzondere gloed, alsof de zilveren jurk een nieuwe Emma Stone heeft onthuld, vol licht en zelfvertrouwen. Deze minimalistische look accentueerde inderdaad haar gelaatstrekken en haar oogverblindende glimlach.

Deze zilveren jurk betekende een stijlomslag voor Emma Stone, die door fans werd geprezen voor haar "verbluffende transformatie" en haar stralende teint die de rode loper verlichtte. Het is een verschijning die de geschiedenis in zal gaan als een van de mooiste van de Oscars van 2026.