"Ze is bijna onherkenbaar": Emma Stone betovert in een zilveren jurk

Léa Michel
@ninapark/Instagram

De Amerikaanse actrice en producente Emma Stone stal alle ogen op de rode loper van de Oscars van 2026 in een zilveren jurk van Louis Vuitton, die een golf van bewondering bij fans teweegbracht.

Een minimalistische en dramatische zilveren jurk

Emma Stone, genomineerd voor Beste Actrice voor haar rol in "Bugonia", koos voor een minimalistische look in een lange, zilverwitte jurk met een subtiele glans. Het silhouet deed denken aan de chique stijl van Jane Austen dankzij de korte, uitlopende mouwen, gecombineerd met een diepe V-hals en een dramatische, diepe ruguitsnijding die de algehele uitstraling moderniseerde. Deze creatie van Louis Vuitton combineerde strakke lijnen met gedurfde snitten, waardoor een tijdloze elegantie in een glinsterende omgeving werd benadrukt.

Een metamorfose die een sensatie veroorzaakt

Op sociale media barsten de fans los met lof: "Ze is bijna onherkenbaar!" , "Getransformeerd!" , "Een stralend gezicht" : deze reacties benadrukken een bijzondere gloed, alsof de zilveren jurk een nieuwe Emma Stone heeft onthuld, vol licht en zelfvertrouwen. Deze minimalistische look accentueerde inderdaad haar gelaatstrekken en haar oogverblindende glimlach.

Deze zilveren jurk betekende een stijlomslag voor Emma Stone, die door fans werd geprezen voor haar "verbluffende transformatie" en haar stralende teint die de rode loper verlichtte. Het is een verschijning die de geschiedenis in zal gaan als een van de mooiste van de Oscars van 2026.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
De 63-jarige Demi Moore zorgt voor opschudding met een "gotische look".

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore veroverde de rode loper van de Oscars van 2026 met...

Deze zwangere actrice straalt op de rode loper in een smaragdgroene jurk.

De in verwachting zijnde Wunmi Mosaku, die haar tweede kind verwachtte, schitterde op de rode loper van de...

Wie is Jessie Buckley, de Ierse actrice die onlangs furore maakte bij de Oscars van 2026?

De Ierse actrice Jessie Buckley ontpopte zich tot een van de grootste namen tijdens de Academy Awards van...

"Een zak botten": Model Bella Hadid wakkert het debat over "skinny shaming" opnieuw aan.

Het lichaam van beroemdheden is helaas altijd onderwerp van commentaar op sociale media. Het Amerikaanse model Bella Hadid...

Een gewaagde foto van actrice Nicole Kidman (58) zorgt voor veel ophef online.

Nicole Kidman blijft de aandacht trekken, ver buiten haar filmrollen. De Australisch-Amerikaanse actrice, producente, zangeres en regisseuse zorgde...

"Er is geen houdbaarheidsdatum": Actrice Ali Larter (50) reageert op kritiek.

In Hollywood blijft de leeftijd van actrices een terugkerend discussiepunt. De Amerikaanse actrice, model en producente Ali Larter...