Op 59-jarige leeftijd maakt Halle Berry indruk met een fluwelen outfit.

Fabienne Ba.
Halle Berry schitterde onlangs op de Londense première van de film "Crime 101". De Amerikaanse actrice, producente en model verscheen in een zwarte outfit met fluwelen en metallic details, waarmee ze haar elegante en beheerste silhouet benadrukte.

Een eenvoudig en helder ensemble voor de eerste

Op 28 januari 2026 vond in de Odeon Luxe Leicester Square in Londen de première plaats van de film "Crime 101", met in de hoofdrollen de Australische acteur Chris Hemsworth, de Amerikaanse acteur en producent Mark Ruffalo en Halle Berry. Berry viel vooral op door haar outfit met een combinatie van texturen en glinsterende accenten.

Ze droeg een zwarte bodysuit met lange mouwen en een gestructureerde halslijn, gecombineerd met een lange zwarte rok versierd met glinsterende details van The New Arrivals. De mix van stoffen, met name het fluweel van de top en de metallic effecten van de rok, gaf de outfit extra diepte. Halle Berry, die zowel alleen als samen met haar medespelers werd gefotografeerd, kreeg veel media-aandacht. Verschillende waarnemers benadrukten de algehele samenhang van haar stijl, die visueel comfort combineerde met een moderne uitstraling.

Haar en make-up in een samenhangende stijl.

Halle Berry koos voor een zacht, golvend kapsel, een perfecte mix van natuurlijk en gestyled. Haar make-up bleef neutraal, met subtiele accenten op haar teint en ogen. Zwarte hakken en een bijpassende manicure maakten de look compleet.

Tijdens de première van de film presenteerde Halle Berry een verfijnde look, opgebouwd uit eenvoudige lijnen en contrasterende materialen. Een zorgvuldig samengestelde zwarte outfit, een combinatie van fluweel, glitters en subtiele accessoires, is een toonbeeld van een eigentijdse en elegante stijl.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Deva Cassel, dochter van Monica Bellucci, schittert op de catwalk in een gouden jurk tijdens de Fashion Week.

