Miljoenen likes op elke Instagram-post: deze Thaise zangeres breekt records.

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Lalisa Manoban, beter bekend als Lisa, voormalig lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband Blackpink, is een ware Instagram-icoon met meer dan 100 miljoen volgers en miljoenen likes per bericht. Deze Thaise vrouw transformeert elk bericht in een digitale vloedgolf en breidt haar imperium uit naar muziek, mode en nu ook film.

Een bliksemcarrière vanuit Thailand

Lisa, geboren in Bangkok in 1997, sloot zich in 2016 aan bij de Zuid-Koreaanse meidenband Blackpink na een intensieve training bij YG Entertainment. Haar charisma, explosieve dansmoves en scherpe rap maakten haar al snel een favoriet bij de fans. Als soloartiest behaalde ze fenomenaal succes met Lalisa (2021), Rockstar (2024) en haar album Alter Ego (2025).

Instagram: haar koninkrijk van likes

Haar account, @lalalalisa_m, heeft meer dan 100 miljoen volgers, waarmee ze tot de wereldtop behoort. Elke post – of het nu een fashion selfie, choreografie of tour preview is – genereert gemiddeld 3 tot 4 miljoen likes en 20.000 reacties. Ze is beroemd om haar YouTube-kanaal, Lilifilm Official, en heeft een Guinness World Record op haar naam staan als de eerste K-pop-idool die meer dan 87 miljoen Instagram-volgers heeft (stand 2023).

Mode, luxe en wereldwijde invloed

Als ambassadrice voor Bulgari, Chanel en MAC Cosmetics belichaamt Lisa het "Lisa-effect": alles wat ze draagt is direct uitverkocht. Haar figuur en stijl betoveren Azië, Europa en Latijns-Amerika. In Thailand is ze een nationaal icoon, "de meest invloedrijke Aziatische" volgens Forbes Korea .

Blackpink solo en doorbraak in de filmwereld

Na het wereldwijde succes van de groep bewandelde Lisa op briljante wijze haar eigen pad. Haar album "Alter Ego" en samenwerkingen (met Megan Thee Stallion en Rosalía) bevestigden haar status als solo-superster. Haar wereldtournee in 2026 was overal uitverkocht. Opvallend was haar acteerdebuut met een indrukwekkende rol in het derde seizoen van "The White Lotus" (2025), waarin ze een excentrieke erfgenares vertolkte. Deze opmerkelijke verschijning op HBO katapulteerde haar naar de voorgrond van de internationale filmwereld en bewees haar veelzijdigheid, ook buiten de muziek.

Kortom, Lalisa Manoban is niet langer alleen een idool: ze is een wereldwijde hype-machine. Op 28-jarige leeftijd, van K-pop tot Parijse catwalks en HBO-schermen, vertaalt elke like op Instagram zich in miljoenen aan contracten. Lisa heerst oppermachtig – en haar populariteit blijft maar stijgen.

