Op 45-jarige leeftijd (en met drie kinderen) zorgde Gisele Bündchen voor opschudding in een gouden jurk.

Gisele Bündchen trok onlangs alle aandacht tijdens een feestelijk diner van de Braziliaanse juwelier Vivara in São Paulo, waar ze een jurk droeg die glamour en avant-gardistische stijl combineerde. Het Braziliaanse supermodel bewees daarmee eens te meer haar gevoel voor mode.

"Futuristische" jurk van gebreid textiel met textuur.

De jurk, een lange, nauwsluitende japon van gebreid textiel met een textuur in warme aardetinten, had een verticale uitsnijding van de hals tot de navel, waardoor haar gebruinde huid elegant zichtbaar was. Deze moderne interpretatie van de 'naakte jurk', van Schiaparelli F/W25, sloot als een tweede huid aan op Gisele Bündchens lichaam, geaccentueerd door Hollywood-krullen en een stralende, natuurlijke make-up.

Minimalistische accessoires en een iconische clutch

Gouden pumps met delicate bandjes, subtiele sieraden en een gestructureerde Schiaparelli clutch maakten de look compleet, waardoor de Vivara-sieraden volledig tot hun recht kwamen. Met haar haar losjes over één schouder vallend, belichaamde Gisele Bündchen moeiteloze glamour, een mix van verfijning en zelfverzekerdheid.

triomfantelijke terugkeer na zwangerschapsverlof

Gisele Bündchen, moeder van Benjamin (16) en Vivian (13) uit haar huwelijk met Tom Brady, en recentelijk van een zoontje dat in februari werd geboren uit haar relatie met Joaquim Valente, is bewust discreet over haar privéleven. Trouw aan haar filosofie deelt het Braziliaanse supermodel weinig en geeft ze er de voorkeur aan om wat er echt toe doet buiten de spotlights te houden. "De mooiste momenten beleef je, je deelt ze niet," vertelde ze in een interview, waarmee ze haar toewijding aan een eenvoudig leven in het nu herhaalde.

Na de geboorte van haar tweede kind heeft Gisele een opmerkelijke comeback gemaakt, waarbij ze een sereniteit en kracht uitstraalt die vertienvoudigd lijken. Stralender dan ooit belichaamt ze een vredige vrouwelijkheid en bewijst ze dat het mogelijk is om moederschap, welzijn en persoonlijke wedergeboorte te combineren. Haar elegante terugkeer wordt toegejuicht door haar fans, die haar zien als een voorbeeld van een vrije vrouw, in harmonie met haar keuzes en prioriteiten.

Met deze opvallende verschijning laat Gisele Bündchen ons zien dat stijl, ongeacht leeftijd, rol of levensfase, in de eerste plaats een kwestie van attitude is. Deze gouden jurk is meer dan alleen een look; het is het manifest van een icoon die – vanzelfsprekend – blijft inspireren.