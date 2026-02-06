Search here...

Op 76-jarige leeftijd maakt dit iconische model een comeback.

Fabienne Ba.
@twiggylawson/Instagram

Het Britse model, actrice en zangeres Twiggy staat weer in de schijnwerpers als het gezicht van de Burberry-campagne voor lente/zomer 2026. Haar aanwezigheid symboliseert zowel een eerbetoon aan het erfgoed van de mode als een viering van de blijvende invloed ervan.

Een icoon uit de jaren zestig, opnieuw geïnterpreteerd door Burberry.

Twiggy, een iconische figuur uit de jaren 60, belichaamt opnieuw de geest van de mode voor het Britse modehuis Burberry in de lente/zomercollectie van 2026. De campagne, geregisseerd door creatief directeur Daniel Lee, toont het Britse supermodel naast een hedendaagse cast en benadrukt de tijdloze kracht van haar stijl en het vermogen ervan om generaties te overstijgen.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Adrian Pulford (@udj46)

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Twiggy (@twiggylawson)

Een symbool van tijdloze elegantie.

Twiggy is meer dan alleen een verschijning; de keuze voor haar als gezicht van de campagne onderstreept de wens van het merk om een esthetiek te promoten die leeftijd overstijgt. Door middel van kledingstukken die erfgoed en moderniteit combineren, verbindt Burberry zijn identiteit met die van een vrouw wiens silhouet en attitude hun stempel hebben gedrukt op de modegeschiedenis.

Een nalatenschap die nog steeds invloedrijk is.

Sinds haar bliksemcarrière in de jaren 60 heeft Twiggy's loopbaan zich ver buiten de catwalk uitgestrekt, met uitstapjes naar film, muziek en televisie. Hoewel haar verschijningen in modecampagnes in de loop der decennia minder frequent zijn geworden, blijft elke campagne een belangrijke gebeurtenis in de modewereld.

Door Twiggy te kiezen als gezicht van de lente/zomer 2026-campagne, brengt Burberry een eerbetoon aan een pionier die ontwerpers en mode-liefhebbers blijft inspireren. Twiggy bewijst dat invloed en charisma niet vervagen met de tijd; ze vinden zichzelf opnieuw uit, waardoor ze een relevante figuur blijft in het creatieve landschap.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
"Ze veroudert niet": Sofía Vergara pronkt in een opvallende donkere outfit.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ze veroudert niet": Sofía Vergara pronkt in een opvallende donkere outfit.

Sofía Vergara, de iconische Colombiaanse ster en icoon van "Modern Family", wist onlangs tijdens een avondevenement opnieuw iedereen...

Op 67-jarige leeftijd zorgde Madonna voor opschudding in een nauwsluitende jurk.

De koningin van de popmuziek, Madonna, weet opnieuw te betoveren met een outfit die sensualiteit, kracht en vrijheid...

"Ik vergeet steeds weer hoe mooi ze is": Zendaya wordt geprezen om haar "natuurlijke schoonheid".

De eerste foto's van de film "The Drama" zorgden voor een stortvloed aan bewonderende reacties. In het middelpunt...

Ze beweren een Siamese tweeling te zijn, maar hun succes is raadselachtig.

Met meer dan 280.000 volgers in recordtijd wekken de influencers Valeria en Camila, die samenwerken als partners, zowel...

Amal Clooney viert haar 48e verjaardag: een terugblik op haar iconische looks.

Amal Clooney vierde onlangs haar 48e verjaardag omringd door dierbaren. Het was de perfecte gelegenheid om hulde te...

"Ouder worden is heel positief": op 57-jarige leeftijd viert dit model schoonheid zonder enige beperking.

Het Amerikaanse model Christy Turlington blijft leeftijdsgerelateerde stereotypen in de mode- en beautywereld uitdagen. Als wereldwijde ambassadrice van...

© 2025 The Body Optimist