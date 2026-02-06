Op 76-jarige leeftijd maakt dit iconische model een comeback.

Het Britse model, actrice en zangeres Twiggy staat weer in de schijnwerpers als het gezicht van de Burberry-campagne voor lente/zomer 2026. Haar aanwezigheid symboliseert zowel een eerbetoon aan het erfgoed van de mode als een viering van de blijvende invloed ervan.

Een icoon uit de jaren zestig, opnieuw geïnterpreteerd door Burberry.

Twiggy, een iconische figuur uit de jaren 60, belichaamt opnieuw de geest van de mode voor het Britse modehuis Burberry in de lente/zomercollectie van 2026. De campagne, geregisseerd door creatief directeur Daniel Lee, toont het Britse supermodel naast een hedendaagse cast en benadrukt de tijdloze kracht van haar stijl en het vermogen ervan om generaties te overstijgen.

Een symbool van tijdloze elegantie.

Twiggy is meer dan alleen een verschijning; de keuze voor haar als gezicht van de campagne onderstreept de wens van het merk om een esthetiek te promoten die leeftijd overstijgt. Door middel van kledingstukken die erfgoed en moderniteit combineren, verbindt Burberry zijn identiteit met die van een vrouw wiens silhouet en attitude hun stempel hebben gedrukt op de modegeschiedenis.

Een nalatenschap die nog steeds invloedrijk is.

Sinds haar bliksemcarrière in de jaren 60 heeft Twiggy's loopbaan zich ver buiten de catwalk uitgestrekt, met uitstapjes naar film, muziek en televisie. Hoewel haar verschijningen in modecampagnes in de loop der decennia minder frequent zijn geworden, blijft elke campagne een belangrijke gebeurtenis in de modewereld.

Door Twiggy te kiezen als gezicht van de lente/zomer 2026-campagne, brengt Burberry een eerbetoon aan een pionier die ontwerpers en mode-liefhebbers blijft inspireren. Twiggy bewijst dat invloed en charisma niet vervagen met de tijd; ze vinden zichzelf opnieuw uit, waardoor ze een relevante figuur blijft in het creatieve landschap.