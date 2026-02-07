Search here...

Chappell Roan legt uit waarom ze niet langer met haar geboortenaam aangesproken wil worden.

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Chappell Roan, de popsensatie van 2024, weigert pertinent om bij haar geboortenaam, Kayleigh Rose Amstutz, genoemd te worden. De Amerikaanse singer-songwriter uit Missouri nam haar artiestennaam tien jaar geleden aan om zeer persoonlijke en beschermende redenen.

Een ontroerend eerbetoon aan zijn overleden grootvader.

Chappell Roan ontleent haar naam aan een ontroerend familieverhaal. "Chappell" is een eerbetoon aan haar grootvader, Dennis K. Chappell, die in 2016 overleed aan hersenkanker. Vóór zijn dood beloofde ze hem dat ze die naam ter ere van hem zou gebruiken. "Roan" komt van het favoriete liedje van haar grootvader, "The Strawberry Roan", een oude westernmelodie over een roze paard. Deze sentimentele artiestennaam past perfect bij haar drag-geïnspireerde personage.

Een complete breuk met zijn geboortenaam

In een interview met Cherwell onthulde Chappell Roan dat ze zich nooit verbonden voelde met "Kayleigh". Voor haar roept de naam te veel het beeld op van het kleine meisje uit het Midwesten dat ze ooit was, en niet van de flamboyante superster die ze is geworden. Haar "Chappell Roan"-persona is een aparte artistieke creatie, bijna een dragqueen op zich. Dat maakte ze haar fans in 2024 duidelijk: "Noem me geen Kayleigh. Een deel van mij is gereserveerd voor mijn artistieke project en voor jullie allemaal. Een ander deel is gewoon voor mezelf, en ik wil niet dat iemand dat deel van me afpakt."

Een barrière tegen "roofzuchtige" fans

De bliksemcarrière van Chappell Roan – aangewakkerd door hits als "Good Luck, Babe!" en haar memorabele verschijning bij de Grammy Awards van 2025 in een jurk van Thierry Mugler – versterkte haar angsten. Geconfronteerd met opdringerige fans die grenzen overschreden, stelde ze strikte regels op:

  • Chappell Roan = het publieke imago, toegankelijk voor iedereen.
  • Kayleigh Rose Amstutz = privéleven, voorbehouden aan familie en goede vrienden.

Deze grens is essentieel voor het behoud van iemands geestelijke gezondheid in een wereld waar roem obsessief en "roofzuchtig" gedrag aantrekt.

Van Kayleigh naar Chappell: een succesvolle wedergeboorte

Haar weigering om Kayleigh genoemd te worden gaat verder dan een simpele artistieke bevlieging. Het is een wedergeboorte: Missouri verlaten voor Los Angeles, een naam die niet bij haar paste achter zich laten en een flamboyante identiteit omarmen die haar meerdere Grammy-nominaties heeft opgeleverd. Chappell Roan is niet zomaar een naam: het is een manifest. Ze belichaamt de dragcultuur, de gedurfde popcultuur en de onafhankelijkheid in een meedogenloze industrie.

Haar recente triomf – ondanks de kritiek op haar jurk tijdens de Grammy's – bewijst dat deze keuze de juiste was. Door de naam "Kayleigh" categorisch te weigeren, beschermt Chappell Roan niet alleen haar privacy, maar eert ze ook de nagedachtenis aan haar grootvader en haar artistieke identiteit. In een tijdperk waarin sterren meedogenloos worden belaagd, is haar boodschap duidelijk: respect voor je eigen grenzen is respect voor de artiest.

Kortom, Chappell Roan is meer dan alleen een artiestennaam. Het is een onafhankelijkheidsverklaring, een eerbetoon aan haar familie en een bescherming tegen overmatige aandacht. Een keuze die haar, ironisch genoeg, juist nog iconischer maakt.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
