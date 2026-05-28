"Een tijdloos icoon": op 59-jarige leeftijd betovert Salma Hayek in een retro-look.

De Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek bewijst dat elegantie geen leeftijd kent. Aan de Franse Rivièra bracht ze de chique stijl van Brigitte Bardot uit de jaren 60 weer tot leven in een lichtblauwe jurk die viraal ging.

Salma Hayek vertolkt de rol van Brigitte Bardot in Cannes.

Salma Hayek deelde een reeks foto's achter de schermen van haar reis naar Cannes op Instagram. Ver weg van de rode loper poseert ze met uitzicht op de Middellandse Zee, aan boord van een jacht, in een uitgesproken retro-setting die doet denken aan de grote filmiconen van de jaren 60. De verwijzing naar Brigitte Bardot in de derde foto, het absolute icoon van de Rivièra, is overduidelijk – tot aan de liefdevolle foto met een witte kat in haar armen.

Lichtblauwe jurk en bijpassende haarband

Het pronkstuk is een lichtblauwe jurk met een asymmetrisch ontwerp: een enkele mouw, die tot de elleboog reikt en is afgezet met ruches, valt over de andere schouder vanaf een strik in de taille. De aansluitende rok, verfraaid met plooien en rimpelingen, geeft het geheel een sculpturaal uiterlijk.

Om deze look compleet te maken, voegde Salma Hayek een brede, bijpassende blauwe haarband, dieppaarse lippenstift en smokey eye make-up toe. Een look die perfect aansluit bij de esthetiek van filmsterren en bewijst dat retro allesbehalve ouderwets is.

De fans waren overtuigd.

Het bericht lokte, niet geheel onverwacht, een stortvloed aan bewonderende reacties uit. Veel internetgebruikers noemden haar een "tijdloos icoon", een compliment dat haar fans vaker geven, omdat zij vinden dat Salma Hayek met de jaren alleen maar mooier wordt. De actrice heeft een vreedzame relatie met de tijd: ze accepteert en toont trots haar grijze haren en weigert haar leeftijd te verbergen. Deze authenticiteit versterkt de band met haar miljoenen volgers.

Met haar lichtblauwe jurk en bijpassende hoofdband creëerde Salma Hayek een van de meest inspirerende 'off-party'-looks van het filmfestival van Cannes in 2026.