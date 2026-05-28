Zangeres Olivia Rodrigo verwerpt de kritiek op haar babydolljurk.

De Amerikaanse singer-songwriter, muzikante en actrice Olivia Rodrigo werd bekritiseerd vanwege de babydoll-jurk die ze op het podium droeg. Ze reageerde direct en veroordeelde een discussie die ze "zeer verontrustend" vindt.

Een babydoll-jurk staat centraal in de controverse.

Het begon allemaal met een roze en witte babydolljurk met bloemenprint die Olivia Rodrigo droeg tijdens haar Spotify Billions Club-concert en in de videoclip van haar nummer "Drop Dead". Hoewel het kledingstuk zelf niet provocerend was, vonden sommige internetgebruikers het "kinderlijk", "infantiliserend" of zelfs "ongepast". Ze besloot op deze golf van commentaren in te gaan tijdens een optreden in een podcast van de New York Times, waarvan op 27 mei een fragment werd gepubliceerd.

"Dit laat zien hoe we pedofilie normaliseren."

“Het maakte me echt van streek. Niet voor mij: mensen mogen zeggen wat ze willen,” reageerde Olivia Rodrigo aanvankelijk. Wat haar het meest stoort, is de dubbele moraal. Ze wijst erop dat ze eerder “veel onthullendere” outfits op het podium heeft gedragen – “een beha met pailletten en een kort broekje,” specificeert ze – zonder dat iemand er een wenkbrauw bij optrok. “Het was niet ongepast, maar dat ik volledig bedekt was in een jurk die als kinderachtig werd beschouwd, dát was het wel,” zegt ze verbijsterd. Volgens haar laat deze reactie “zien hoezeer onze cultuur pedofilie normaliseert.”

De afwijzing van een schuldgevoel opwekkend discours.

Los van de controverse hekelt Olivia Rodrigo een boodschap die meisjes al vanaf jonge leeftijd wordt ingeprent: "Draag dat niet, anders zal een man je lichaam seksualiseren en is het jouw schuld." Ze vindt deze logica "zo bizar" en diep oneerlijk, omdat het de verantwoordelijkheid voor hoe anderen vrouwen zien bij henzelf legt. Olivia Rodrigo benadrukt: zich kleden zoals ze wil is haar absolute recht.

Een eerbetoon aan de iconen van de jaren 90

Olivia Rodrigo wil haar bedoelingen graag verduidelijken: ze vond deze look helemaal niet schokkend. "Ik vond mezelf helemaal niet schokkend, ik vond het gewoon cool", vertrouwt ze toe. De babydolljurk was eigenlijk een knipoog naar de vrouwelijke rockiconen uit de jaren 90 die haar inspireren, zoals Kathleen Hanna, een pionier van de feministische punk, en Courtney Love. "Al deze vrouwen zijn mijn heldinnen, en ik voelde me goed in die outfit", legt ze uit.

"Het beschermen van jonge meisjes"

Olivia Rodrigo spreekt zich vooral uit voor toekomstige generaties. "Ik ben erg beschermend ten opzichte van jonge vrouwen en meisjes, en ik wil niet dat ze dit soort boodschappen meekrijgen," benadrukt ze. Deze verklaring komt slechts enkele dagen voor de release van haar derde album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love," dat op 12 juni verschijnt en de singles "Drop Dead" en "The Cure" bevat.

Door te weigeren zichzelf te verdedigen, transformeert Olivia Rodrigo een controverse over kleding in een krachtige feministische boodschap. Ze herinnert ons eraan dat het probleem niet ligt in wat een vrouw draagt, maar in hoe de maatschappij haar ziet – en roept daarmee op om jongeren te beschermen tegen deze maatschappelijke druk.