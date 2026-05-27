"Het mooiste gezicht": Plus-size model Ashley Graham deelt een selfie die reacties uitlokt.

Ashley Graham deelde op Instagram een selfie die meteen een golf van enthousiaste reacties teweegbracht. Ze is te zien in een alledaagse situatie, zittend op de achterbank van een auto, badend in het gouden licht van de late namiddag. Binnen enkele uren stroomden de reacties binnen: "Het mooiste gezicht", "Schitterend", riepen internetgebruikers uit.

Een selfie die je snel in het rond maakt.

Geen rode loper, geen uitgebreide enscenering, geen studio. Ashley Graham koos voor deze foto de meest 'alledaagse' setting: het interieur van een auto onder een diepblauwe hemel. Juist die eenvoud van de setting geeft de foto zijn kracht. Het natuurlijke licht, dat haar gezicht streelt en de highlights in haar haar accentueert, versterkt het moment zonder dat technische kunstgrepen de spontaniteit ervan verstoren.

Een golvend kapsel en minimalistische make-up.

Een van de meest opvallende elementen van deze selfie is haar kapsel. Ashley Grahams lange, losjes golvende haar valt over haar schouders, een mix van diep kastanjebruin met karamelkleurige highlights. Deze "coole meid"-look contrasteert sterk met de perfect gestylede kapsels van professionele fotoshoots. Een paar lichtere, bijna blonde lokken omlijsten haar gezicht en vangen het licht, waardoor een zongebruind effect ontstaat.

Voor haar gezicht koos ze bewust voor een minimalistische make-up. Haar teint laat de natuurlijke textuur en glans van haar huid goed tot hun recht komen. Een paar sproetjes en moedervlekjes sieren haar wangen. Op haar lippen versterkt een licht glanzende nude lipgloss de frisse, zongebruinde look. Deze bijna 'geen make-up'-aanpak illustreert een fundamentele beautytrend: cosmetica die de natuurlijke uitstraling benadrukt zonder deze te verbergen. Wat haar outfit betreft, koos Ashley Graham voor een zwarte top met lange mouwen en een subtiel kanten detail bij de V-hals.

Een stortvloed aan complimenten in de reacties.

Al snel stroomden de reacties onder de post binnen. "Het mooiste gezicht", "Schitterend", "Een natuurlijke schoonheid" : internetgebruikers prezen het eenvoudige en stralende uiterlijk van het model. Deze stortvloed aan complimenten herinnert ons eraan hoe Ashley Graham, door haar gemak voor de camera en haar ontspannen omgang met haar imago, een breed en trouw publiek weet te bereiken. Het is verre van een perfect geënsceneerde performance, maar juist die authenticiteit die hen verbindt.

Een iconische figuur voor body positivity.

Sinds haar debuut in de mode heeft Ashley Graham zich consequent ingezet voor de body positivity-beweging. Ze pleit voor een meer inclusieve en rechtvaardige representatie van lichamen in tijdschriften en op de catwalk. Als pionier in de plus-size mode schreef ze geschiedenis als een van de eerste curvy modellen die de covers van grote internationale tijdschriften sierde. Haar openhartige delen van haar dagelijks leven op sociale media breidt deze strijd uit tot ver buiten de fotoshoots en moedigt iedereen aan om hun eigen lichaam te omarmen.

Met deze selfie op Instagram laat Ashley Graham zien dat een opvallende mode-look geen spectaculaire enscenering of uitzonderlijke setting vereist. Deze selfie is meer dan zomaar een momentopname uit het dagelijks leven; hij belichaamt Ashley Grahams kenmerkende stijl: natuurlijk, stralend en onwrikbaar authentiek.