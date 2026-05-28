Deze sprankelende jurk, gedragen door Hilary Duff, betovert fans.

Eenentwintig jaar na haar laatste publieke optreden maakte de Amerikaanse actrice en singer-songwriter Hilary Duff een opvallende comeback tijdens de American Music Awards van 2026. Haar zilveren maliënkledingjurk, ontworpen door Rabanne, veroverde direct de harten van het publiek.

Hilary Duff schittert op de rode loper van de AMAs 2026.

Hilary Duff verscheen op de 52e American Music Awards-ceremonie in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Ze droeg een zilverkleurige metallic jurk met een diepe decolleté en een zwierig, aansluitend silhouet, die ze combineerde met bijpassende zilverkleurige pumps en bewust minimalistische accessoires.

Om de look compleet te maken, koos de voormalige Disney Channel-ster voor een zachte, volumineuze blonde föhnbeurt en subtiele, natuurlijke make-up, waardoor de jurk alle aandacht trok. Een keuze voor ingetogen elegantie, perfect passend bij de plechtigheid van de gelegenheid.

Een glinsterend maliënkolderhemd van Rabanne.

Het kledingstuk dat zoveel aandacht trok, was een creatie van het modehuis Rabanne. Het was volledig gemaakt van metalen maliënkleding en speelde met het licht bij elke beweging. De jurk had een opvallende halslijn en een smalle split die de open pumps van de zangeres onthulde.

Opvallend genoeg maakte deze jurk geen debuut: de Britse actrice Ella Purnell had hem al gedragen tijdens de Emmy Awards van 2024, zij het met een andere make-up. In de handen van Hilary Duff kreeg de jurk echter een nieuw leven ingeblazen en werd het een van de meestbesproken outfits van de avond.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door A Le Mode (@alemode_magazine)

Een langverwachte terugkeer, 21 jaar later.

Los van de stijl had deze verschijning een sterke symbolische waarde. Hilary Duff was sinds 2005, een periode van eenentwintig jaar, niet meer op de rode loper van de AMAs verschenen. Dit jaar keerde ze terug naar het evenement als presentatrice, samen met andere persoonlijkheden zoals de Amerikaanse soul- en R&B-zanger John Legend, de Amerikaanse actrice, stand-upcomedienne en televisiepresentatrice Nikki Glaser, de Amerikaans-Canadees-Syrische zangeres, danseres en choreografe Paula Abdul en de Amerikaanse actrice Lisa Rinna.

De ceremonie, gepresenteerd door de Amerikaanse rapper Queen Latifah - die ook al co-presentatrice was van de editie van 1995 - bracht een lange lijst artiesten samen op het podium, waaronder: de Amerikaanse alternatieve muziekgroep Twenty One Pilots, de Colombiaanse Latin trap- en reggaetonzangeres Karol G, de Colombiaanse reggaetonzanger en -songwriter Maluma, de Britse rockzanger en muzikant Billy Idol en de Amerikaanse pop- en RnB-meisjesgroep Pussycat Dolls.

Het jaar 2026 zal gekenmerkt worden door een grootse terugkeer.

Deze comeback tijdens de AMAs van 2026 is volkomen logisch, omdat het op een cruciaal moment komt voor Hilary Duff. Na tien jaar afwezigheid in de muziekwereld maakte ze haar comeback met een door critici geprezen album, gevolgd door een uitverkochte tournee. En haar populariteit hield daar niet op.

In 2026 sierde ze ook de cover van de beroemde Swimsuit Issue van Sports Illustrated, waar ze poseerde in een wit badpak met een diepe decolleté tijdens een fotoshoot op South Caicos. Deze reeks evenementen maakte dit tot een van de drukste periodes in haar carrière.

Een boodschap van zelfacceptatie

Deze terugkeer in de schijnwerpers gaat gepaard met een krachtige boodschap over lichaamsbeeld. Tijdens haar fotoshoot voor Sports Illustrated onthulde Hilary Duff dat ze had geleerd haar lichaam te waarderen en alles wat het haar had laten bereiken. Ze legde uit dat ze zichzelf "niet langer constant met anderen vergelijkt".

Als moeder van vier kinderen stelde ze tijdens de fotoshoot bewust haar eigen grenzen en koos ze outfits waarin ze zich prettig voelde. Deze kalme en zorgzame aanpak weerspiegelt het beeld van een artiest die zich nu volledig op haar gemak voelt, zowel op het podium als voor de camera.

Met haar zilveren maliënkolderjurk toverde Hilary Duff een ogenschijnlijk eenvoudige verschijning op de rode loper van de AMAs om tot het hoogtepunt van de avond. Door ingetogen elegantie, een stijlvolle knipoog en een symbool van een comeback waar al twintig jaar naar werd uitgekeken, gaf ze haar fans opnieuw een reden om haar te volgen in dit nieuwe hoofdstuk.