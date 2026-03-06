Met "discokrullen" verrast Jessica Alba in een jurk geïnspireerd op de jaren 70.

Jessica Alba maakt een triomfantelijke terugkeer naar de retro-esthetiek met een reeks foto's op Instagram die teruggrijpen naar de jaren zeventig. Verre van haar gebruikelijke Californische stijl verrast de actrice uit "Trigger Warning" met discokrullen en een jurk met zebraprint.

Van volumineuze, stijlvolle krullen tot de perfecte bob.

Op de eerste foto pronkt Jessica met een volumineuze, krullende haardos, met een middenscheiding, die doet denken aan de disco-iconen uit de jaren 70. Gecombineerd met XXL gouden oorringen en mauve make-up, contrasteert dit kapsel met haar gebruikelijke zachte golven en zet het de feestelijke toon voor de draaimolen.

Halterjurk met zebraprint: het hoogtepunt van de show.

De ster van de show? Een halterjurk met zebraprint, een sleutelgatuitsnijding bij de buste en een zwierige valling. Dit retro-item accentueert haar figuur en roept de diva's van weleer in herinnering. Een modekeuze die de discorevival weerspiegelt.

'Een beetje reguliere programmering', schreef ze er ondeugend bij. Weg met het dominante minimalisme van de jaren 90, omarmt Jessica Alba de revival van de jaren 70 met overtuiging. Disco krullen, dierenprint, gigantische oorringen: ze bewijst dat je decennia elegant kunt combineren.

Hij keerde terug uit Milaan met zijn dochter Haven.

Na een wervelende trip van 48 uur naar Milaan met haar 14-jarige dochter Haven, combineert Jessica Alba reisherinneringen met positieve mantra's in deze video. Met een margarita in de hand, speelse poses met haar kinderen en inspirerende citaten: het geheel straalt de levensvreugde uit die na de modeweek heerst.

Met haar discokrullen en halterjurk met zebraprint maakt Jessica Alba een comeback in de stijl van de jaren zeventig die Instagram op zijn kop zet. Verre van de ingetogen golven, geeft ze haar stijl een nieuwe invulling met flair: een fotoserie die je doet verlangen naar je vinylplaten en streamingdiensten!

