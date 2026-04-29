Popster Zara Larsson draagt de microshorts en zorgt voor een sensatie.

Voor het voorjaar van 2026 heeft Zara Larsson de microshort tot haar kenmerkende kledingstuk gemaakt. De Zweedse popster draagt voortdurend ultrakorte outfits tijdens haar wereldtournee, modecampagnes en uitjes met vrienden – en het internet is er helemaal lyrisch over.

"Meisjesreisweek": de foto's die de sociale media in vuur en vlam zetten

Voor haar "Girls Trip Week" deelde Zara Larsson een reeks visueel opvallende foto's, waarin de esthetiek van de Y2K-periode werd gecombineerd met hedendaagse streetwear. De meest besproken look: een donkere denim microshort met zwarte kanten rand, gecombineerd met een lichtblauwe top met bloemenprint en kristallen bedeltjes. Volumineuze blonde golven, poederroze lippenstift en een precieze eyeliner maakten het bewust edgy en zelfverzekerde silhouet compleet.

De neonkleurige riem die de show steelt.

In een tweede look uit dezelfde serie bouwde Zara Larsson haar outfit op rond ultrakorte micro-shorts die laag op de heupen zaten en bijna volledig bedekt waren door een neonkleurige riem met kristallen die al het licht weerkaatsten. Een iriserende top met pastelkleurige accenten en dikke, vingerloze handschoenen maakten het speelse en opzettelijk overdreven ensemble compleet. Het resultaat: een gedurfde, maximalistische Y2K-look, ergens tussen jaren 2000-nostalgie en ongeremde moderniteit.

De New York Times en het Miu Miu-archief

De trend van de microshorts beperkt zich niet tot de vakantie van Zara Larsson. Voor haar cover van de New York Times eind april 2026 verscheen de zangeres in een open jasje uit de Dsquared2 lente/zomercollectie van 2005 – bewust ongeknoopt – gecombineerd met een Miu Miu microrokje uit de vroege jaren 2000, in feloranje met geplooide randen, gedragen met turquoise panty's. Een meesterlijke mix van stijlen, zonder overdreven of demonstratief te zijn.

Cosmopolitan en de Desigual-campagne

Dit is niet de eerste keer in 2026 dat Zara Larsson kiest voor ultrakorte kledingstukken. Voor de cover van Cosmopolitan Nederland droeg ze een zwarte top met vetersluiting, gecombineerd met lichtroze microshorts en opvallende zilveren enkellaarsjes met een bijna sciencefiction-achtige uitstraling. Een paar dagen eerder droeg ze voor een Desigual-campagne gerafelde denim microshorts met een paars, turquoise en roze verfspatpatroon, gecombineerd met gouden haarclips in de vorm van een zeester.

Een opkomend it-girl

Naast dit modeoffensief kondigde Zara Larsson de release aan van Midnight Sun: Girls Trip, een remixalbum van haar vijfde album, Midnight Sun, met een zorgvuldig geselecteerde groep samenwerkende artiesten. Tussen haar wereldtournee, covers van tijdschriften en campagnes voor Desigual heeft de 28-jarige Zweedse popster zich in 2026 gevestigd als een van de meest consistente en zichtbare figuren in de internationale popscene – inclusief haar microshorts.

Zara Larsson heeft de microshort niet uitgevonden, maar er wel een stijlstatement van gemaakt. Door hem te combineren met stukken uit de archieven van de meest vooruitstrevende modehuizen én spontane strandlooks, bewijst ze dat dit kledingstuk zowel een modekeuze als een persoonlijke signatuur kan zijn. En tot nu toe werkt het.