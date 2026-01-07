Search here...

"Nieuwe mode-muze": Chase Infiniti pronkt met zijn buikspieren en zorgt voor opschudding.

@chaseinfiniti/Instagram

Chase Infiniti, die in 2025 doorbrak met haar opvallende rol in "One Battle After Another", blijft indruk maken met haar stijl en uitstraling. Begin januari 2026 verscheen de Amerikaanse actrice op de rode loper van de Critics' Choice Awards in een architectonische creatie uit de lente/zomercollectie van Louis Vuitton. Ze was genomineerd voor Beste Actrice, samen met Emma Stone en Amanda Seyfried, en bevestigde daarmee haar status als een nieuwe muze voor zowel film als mode.

Een combinatie van elegantie en kracht

De op maat gemaakte outfit van Chase Infiniti combineert een lange rok met een avant-gardistische crop top. Dit tweedelige ensemble in een zachtgele kleur speelt met contrasten: een hoge halslijn, een geplooide buste en schouders die geaccentueerd worden door een dramatische cape met sculpturaal volume. Het resultaat: een silhouet dat kracht, elegantie en moderniteit combineert, perfect passend bij de energie die de actrice op het witte doek uitstraalt.

Een duidelijke nadruk op eenvoud wat accessoires betreft.

Om de opvallende architectuur van de look in evenwicht te brengen, koos Chase Infiniti voor ingetogen maar verfijnde accessoires: spiraalvormige zilveren oorringen, een met diamanten bezette armband en minimalistische trouwringen. Zijn stralende make-up in roze tinten en zijn strakke kapsel dat zijn gezicht omlijstte, voegden zachtheid en frisheid toe aan het geheel.

Een look die meteen furore maakte op sociale media, waar reacties als "nieuwe mode-inspiratiebron" en "verfrissend" te lezen waren. Elk detail, verre van de rest van de outfit te overschaduwen, benadrukt juist een beheerste en samenhangende esthetiek.

Een rijzende ster met een nu al iconische stijl.

Chase Infiniti straalt op de rode loper het zelfvertrouwen uit van een doorgewinterde ster. Nadat ze bekendheid verwierf met haar intense en genuanceerde vertolking van Willa in "One Battle After Another", verdiende de actrice haar eerste belangrijke nominatie, een cruciaal moment in haar carrière.

Ondertussen hebben haar opvallende verschijningen op sociale evenementen de aandacht van modekenners getrokken: gedurfde silhouetten, strakke lijnen en een scherp oog voor detail hebben een reeds herkenbare stijl gecreëerd. Tussen gecontroleerde durf en assertieve verfijning in is Chase Infiniti niet langer zomaar een opkomend talent; ze bouwt een groeiende reputatie op die haar nu al schaart onder de rijzende sterren van de nieuwe generatie Hollywood.

Met talent, charisma en een perfect uiterlijk is Chase Infiniti hard op weg om een rijzende ster te worden in de filmwereld... én de mode.

Hailey Bieber, de moeder in badpak die de sociale media in vuur en vlam zet.

