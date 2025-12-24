Wat dit supermodel zou hebben verdiend voor een verschijning van één minuut in een cultfilm.

Tweeëntwintig jaar na de release blijft "Love Actually" geheimen prijsgeven. Deze Britse romantische komedie, die is uitgegroeid tot een kerstklassieker, had een prestigieuze cast – van Hugh Grant tot Emma Thompson en Liam Neeson. Toch is het een extreem korte verschijning die opnieuw de aandacht trekt: die van supermodel Claudia Schiffer, wiens honorarium voor ongeveer één minuut schermtijd duizelingwekkend is.

Een vluchtige rol… maar wel een gouden.

In Richard Curtis' cultklassieker uit 2003 maakt Claudia Schiffer een gedenkwaardige verschijning in de laatste akte. Ze speelt Carol, een moeder die de weduwnaar Daniel, gespeeld door Liam Neeson, ontmoet op de school van zijn zoon. De verwijzing naar het origineel is heerlijk: eerder in de film grapt Daniel tegen zijn stiefzoon Sam dat hij maar wat graag verliefd zou worden op het Duitse supermodel.

Wat vandaag de krantenkoppen haalt, is niet zozeer deze plotwending, maar de hoogte van het bedrag. Volgens Andrew Holmes' boek "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments" ontving Claudia Schiffer naar verluidt $350.000 (ongeveer €298.550) voor deze rol van ongeveer een minuut. Met andere woorden, het Duitse model, actrice en filmproducente verdiende naar verluidt bijna £4.500 (€5.155) per seconde filmtijd. Een record dat de excessen van Hollywood perfect samenvat, in hun meest fascinerende – of meest absurde – aspecten, afhankelijk van je perspectief.

Wanneer de ster een symbool wordt van de Britse droom

Hoewel de scène kort was, maakte ze een blijvende indruk op de kijkers. Claudia Schiffer, destijds op het hoogtepunt van haar populariteit, belichaamde een vorm van internationale elegantie en glamour die "Love Actually" wilde vieren. Alleen al haar aanwezigheid was genoeg om de charme van de film te versterken en bij te dragen aan het karakter van een "modern kerstverhaal".

Emma Thompson, die ook in de film speelde en geprezen werd voor haar aangrijpende acteerprestatie, gaf toe dat ze zich destijds onderbetaald voelde. Hoewel haar salaris nooit openbaar is gemaakt, benadrukt haar opmerking het grote verschil tussen de betaling voor hoofdrollen en die voor een cameo van slechts enkele seconden.

Cijfers die niemand onverschillig laten.

Dit soort onthullingen over salarissen in Hollywood zijn even fascinerend als tot nadenken stemmend. De publieke opinie schommelt tussen bewondering en ongeloof: moet het worden gezien als een beloning voor het prestige en imago van een wereldwijd icoon, of als een symptoom van een schrijnende onbalans in de filmindustrie? Wat zeker is, is dat "Love Actually" bijna twintig jaar later nog steeds dromen inspireert en tot discussie leidt, zelfs achter de schermen van de contracten.

Eén minuut schermtijd, maar een tijdloze mijlpaal in de geschiedenis van de romantische cinema: Claudia Schiffer bewees eindelijk dat soms maar een paar seconden nodig zijn om indruk te maken... en op de financiële resultaten.