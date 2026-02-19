"Ik ben gestopt met naar mezelf te kijken": deze zangeres praat openhartig over haar onzekerheden.

De Franse singer-songwriter Clara Luciani spreekt openhartig over de problemen met haar lichaamsbeeld die haar dertig jaar lang hebben belemmerd. Onlangs was ze te gast in de Franse talkshow Quotidien , waar ze vertelde hoe haar laatste tournee bevrijdend was en haar eindelijk in staat stelde te stoppen met "obsessief bezig zijn" en zich volledig op het podium te uiten.

Een rondreis die wonden heelt.

Met meer dan een miljoen verkochte albums en haar derde album, "Mon sang en pleine conquête" (Mijn bloed in volle verovering), sloot Clara Luciani haar tournee op 18 en 19 februari triomfantelijk af in de Accor Arena in Parijs. Achter haar zelfverzekerde podiumpresentatie bekent ze echter dat ze tijdens haar eerste tournees "erg onzeker was over haar lichaam" en zich "schaamde voor haar proporties". "Pas toen ik in de dertig was, voelde ik me eindelijk wat beter over mezelf", gaf ze toe in het programma "Quotidien", gepresenteerd door Yann Barthès.

"Ik bied geen excuses meer aan voor mijn aanwezigheid hier."

Tijdens deze tournee kwam er een keerpunt: "Het kan me niet schelen, ik ben een zangeres en ik ben hier om muziek te maken. Ik stopte met mezelf centraal te stellen, ik nam de ruimte in." Het resultaat? Een ervaring die "zoveel leuker, krachtiger en impactvoller" was. Deze bevrijding stelde haar in staat zich te richten op wat er echt toe deed, ver weg van de oordelen over haar uiterlijk die haar sinds haar kindertijd hadden achtervolgd – lang met 11 jaar (1,76 m), opmerkingen over haar "te grote kaak" aan het begin van haar carrière. In 2021 definieerde Clara Luciani in Madame Figaro schoonheid als "duizend manieren om jezelf te zijn, je verschillen te cultiveren", waarbij ze de voorkeur gaf aan "de fragiele en onzekere die zich niet bewust zijn van hun eigen charme."

Deze onthullingen, die samenvallen met haar twee concerten in Parijs, laten een artiest zien die in vrede met zichzelf is en haar kwetsbaarheden in sterke punten omzet. Clara Luciani bewijst dat echt zelfvertrouwen vaak ontstaat na jaren van innerlijke strijd en inspireert haar fans om hun eigen unieke sterke punten te omarmen.