"Fantastisch," "Terug naar 2011": de jurk van Margot Robbie trekt alle aandacht.

Tijdens een recent evenement van Vogue Australia zorgde de Australische actrice en producente Margot Robbie voor opschudding met een look die rechtstreeks deed denken aan de jaren 2000. Een modekeuze die op sociale media werd geprezen als een ware "terugblik naar 2011".

Een duidelijke verwijzing naar de jaren 2000.

Margot Robbie, die gewend is aan stijlvolle transformaties op de rode loper, koos dit keer voor een radicaal andere esthetiek dan bij haar recente verschijningen. De actrice was uitgenodigd voor een evenement georganiseerd door Vogue Australia en droeg een jurk van Alexander McQueen, ontworpen door de huidige creatief directeur van het modehuis, Seán McGirr.

Het kledingstuk, met een gotisch motief van witte schedels, grijpt terug op een van de meest herkenbare symbolen van het Britse merk. Deze keuze is geen toeval: het schedelmotief is al sinds begin jaren 2000 een integraal onderdeel van het DNA van Alexander McQueen. De reacties op sociale media waren snel. Van "fantastisch" tot "terug naar 2011", veel gebruikers prezen deze heropleving van een glamrock-esthetiek met een vleugje grunge, die Generatie Z nu herontdekt onder de naam "indie sleaze".

Het doodskopmotief, kenmerkend voor Alexander McQueen.

Om de impact van deze verschijning te begrijpen, moeten we teruggaan naar de geschiedenis van het motief. De schedel werd begin jaren 2000 geïntroduceerd door de Britse ontwerper Lee Alexander McQueen, oprichter van het modehuis Alexander McQueen, en groeide al snel uit tot een symbool. In 2003, tijdens de lente-zomercollectie "Irere", geïnspireerd op het idee van een schipbreuk, maakte de sjaal met schedelmotief zijn debuut.

Het werd al snel een cultaccessoire, omarmd door talloze internationale beroemdheden. Dit eenvoudige zijden vierkantje groeide uit tot een modefenomeen, gedragen om de nek, geknoopt in de taille of bevestigd aan een tas. Het imago van Kate Moss, geassocieerd met de wereld van Alexander McQueen, droeg er in grote mate toe bij dat deze esthetiek in het collectieve geheugen gegrift stond. In 2004, tijdens de retrospectieve show "Black", verscheen het Britse model in een zwierige jurk versierd met witte skeletten, waarmee ze een rebelse chic belichaamde die sindsdien iconisch is geworden. Deze samenwerking heeft een blijvende indruk achtergelaten op de modegeschiedenis van het begin van de 21e eeuw.

De rauwe indie-esthetiek is terug.

De afgelopen seizoenen is er in de mode een hernieuwde belangstelling voor de jaren 2000. Na het minimalisme van de jaren 90 en de Y2K-hype is het nu de indie-sleaze-stijl die een comeback maakt. Deze trend, die eind jaren 2000 en begin jaren 2010 populair werd, combineert rockinvloeden, gedurfde silhouetten en een ogenschijnlijk nonchalante houding.

Door te kiezen voor een jurk met zo'n symbolisch motief, sluit Margot Robbie aan bij deze nostalgische trend. Haar look is veel meer dan een simpele retro-oefening; het illustreert hoe de archieven van grote modehuizen nu opnieuw worden bekeken door hun hedendaagse artistieke leiders. Seán McGirr, die in december 2023 werd benoemd tot artistiek leider van Alexander McQueen, geeft hiermee een nieuwe invulling aan het erfgoed van het merk. De terugkeer van het doodskopmotief weerspiegelt dit verlangen om opnieuw verbinding te maken met de oorspronkelijke codes en deze tegelijkertijd aan te passen aan de huidige tijdsgeest.

Een goed beheerde modestrategie

Margot Robbie weet als geen ander hoe ze een stijlvol statement moet maken. De Australische actrice, die regelmatig geprezen wordt voor haar modekeuzes, weet hoe ze klassieke silhouetten kan afwisselen met gewaagdere looks. Deze outfit illustreert een uitgekiende strategie: een krachtig referentiemotief gebruiken en het tegelijkertijd relevant maken voor de huidige trends. Het succes van het doodskopmotief in de vroege jaren 2000 lag in het vermogen om de grenzen tussen luxe en een underground esthetiek te vervagen.

In een context waarin mode waarde hecht aan archieven en de herinterpretatie van codes uit het verleden, resoneert dit symbool bijzonder sterk. Door dit erfgoed nieuw leven in te blazen, geeft Margot Robbie niet zomaar een nostalgische knipoog. Ze neemt deel aan een breder gesprek over de cyclische aard van trends en hoe hedendaagse iconen emblematische culturele markers opnieuw activeren.

Wanneer nostalgie een creatieve drijfveer wordt

De verwijzing naar "2011" door sommige online commentatoren weerspiegelt een breder fenomeen: een fascinatie voor een recente periode die al als vintage wordt beschouwd. De jaren 2000 en begin 2010, die lange tijd werden bespot vanwege hun excessen, worden nu vanuit een nieuw perspectief herbeoordeeld. Door een iconisch Alexander McQueen-motief opnieuw onder de aandacht te brengen, herinnert Margot Robbie ons eraan dat mode in cycli werkt.

Wat gisteren nog ouderwets leek, kan vandaag de dag weer begeerlijk zijn, gedragen door een nieuwe generatie of invloedrijke figuren die het een tweede leven kunnen geven. Met deze jurk bevestigt de actrice haar status als mode-icoon met oog voor culturele referenties. Eén ding is zeker: deze knipoog naar het louche indie-tijdperk heeft niemand onberoerd gelaten.

Door te kiezen voor een creatie van Alexander McQueen met een iconisch motief uit de jaren 2000, combineerde Margot Robbie op succesvolle wijze eerbetoon en moderniteit. Haar verschijning in Vogue Australia, balancerend tussen nostalgie en hedendaagse herinterpretatie, illustreert de kracht van archieven in de huidige mode. Het is wederom een bewijs dat bepaalde kenmerken, zelfs decennia later, hun volle impact behouden.