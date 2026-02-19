Deze 37-jarige Zuid-Afrikaanse model toont vol trots haar figuur.

Search here...

Anaëlle G.
Candice Swanepoel, een Zuid-Afrikaans model en voormalig Victoria's Secret Angel, deelde onlangs een selfie op Instagram waarop ze vol zelfvertrouwen haar figuur laat zien.

Een ogenschijnlijk onschuldige post die indruk maakte.

Op haar Instagram-account @candiceswanepoel deelde Candice Swanepoel een eenvoudig, spontaan moment. Knielend voor een spiegel droeg ze een korte, roze trui met lange mouwen en een zwierige grijze plooirok. De outfit, zowel zacht als elegant, accentueerde op natuurlijke wijze haar figuur. Haar blonde haar viel losjes over haar schouders en haar bewust minimalistische make-up liet de natuurlijke uitstraling van haar gezicht volledig tot zijn recht komen.

Met haar telefoon in de hand legt ze het moment vast in een licht interieur en deelt ze met haar volgers een spontane en stralende selfie, ver verwijderd van overdreven kunstmatigheid. Deze post, gepubliceerd op 14 februari 2026 als onderdeel van een reeks diverse foto's, toont een beeld van zelfvertrouwen en fysieke ontspanning. We zien strakke buikspieren, maar bovenal een vrouw die zich comfortabel voelt in haar eigen lichaam. Naast de esthetiek illustreert deze post een bredere boodschap: zelfacceptatie, werken aan je lichaam uit liefde in plaats van verplichting, en het vieren van een sterke en assertieve vrouwelijkheid.

Trouw aan zijn sportieve routine

Candice Swanepoel belichaamt een moderne visie op welzijn: veeleisend maar nuchter, gedisciplineerd maar respectvol voor haar lichaam. Pilates, yoga, mobiliteitsoefeningen, krachttraining... ze traint ongeveer een uur per dag met haar vaste coach. Het is meer dan alleen een fitnessroutine; het is een echt aardingsritueel dat zowel haar lichaam als geest voedt.

Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, geeft ze ook de voorkeur aan een holistische benadering: een evenwichtig, voedzaam dieet, smoothies verrijkt met collageen, voldoende hydratatie en bovenal aandachtig luisteren naar de behoeften van haar lichaam. Dit bericht maakt deel uit van een reeks berichten die ver verwijderd zijn van overdreven geposeerde fotoshoots en onrealistische filters. Hier ontdekken we een vrouw zoals ze echt is. Het gaat er niet om jezelf met anderen te vergelijken of een extern ideaal na te streven, maar om in je eigen tempo vooruit te gaan, volgens je eigen verhaal, metabolisme en prioriteiten.

Enthousiaste reacties en een mode-erfenis

De reacties waren direct: "ongelooflijk figuur", "stralend". Candice Swanepoel, een iconisch model dat in 2007 beroemd werd, heeft zich gevestigd als een toonaangevende figuur in de internationale mode. Haar imago combineert frisheid, natuurlijkheid en atletische kracht – een mix die haar handelsmerk is geworden. Als gewilde muze voor grote modehuizen, een vaste waarde in prestigieuze campagnes en op de catwalks van Victoria's Secret, belichaamt ze moderne vrouwelijkheid: sterk, zelfverzekerd en assertief. Buiten de schijnwerpers is haar carrière een bewijs van doorzettingsvermogen en authenticiteit.

Met deze spontane selfie bevestigt Candice Swanepoel haar status als een waar mode-icoon. Verre van kunstmatigheid en gestileerde enscenering, betovert ze met een natuurlijke elegantie en zelfvertrouwen die vluchtige trends overstijgen. Door te kiezen voor eenvoud, herinnert ze ons eraan dat stijl niet alleen in de kleding zit, maar ook in de houding waarmee die kleding gedragen wordt. Een modeles, zeker, maar bovenal een les in zelfvertrouwen en vrijheid.

