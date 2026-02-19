Deze acteur gebruikt zijn geld om in het geheim de medische kosten van vreemden te betalen.

Kunal Nayyar, een bekend gezicht voor sitcomfans dankzij zijn rol als Rajesh Koothrappali in "The Big Bang Theory", haalde onlangs de krantenkoppen om een reden die niets met de set te maken had. Hoewel deze cultserie alweer een aantal jaren geleden eindigde, blijft de Britse acteur een blijvende indruk achterlaten – ditmaal door zijn vrijgevigheid.

Een fortuin in dienst van anderen

Tijdens de hoogtijdagen van "The Big Bang Theory" was Kunal Nayyar een van de bestbetaalde acteurs op de Amerikaanse televisie, met een inkomen van bijna een miljoen dollar per aflevering. Nu hij 44 jaar oud is, heeft hij ervoor gekozen een deel van dat fortuin te besteden aan goede doelen die hem na aan het hart liggen.

In een interview met The i Paper onthulde de acteur dat hij een deel van zijn inkomen besteedt aan het anoniem helpen van vreemden via het GoFundMe-platform. 's Avonds surft hij op de site, selecteert willekeurig medische campagnes en betaalt discreet de rekeningen van gezinnen in nood. "Geld heeft me meer vrijheid gegeven, en het grootste geschenk is de mogelijkheid om iets terug te geven," vertelde hij, eraan toevoegend dat deze altruïstische daden hem het gevoel geven "een gemaskerde burgerwacht" te zijn.

Een golf van filantropie die zowel lof als discussie opleverde.

Hoewel zijn bekentenis al oud is, kreeg deze pas recentelijk veel aandacht op sociale media. Sommige internetgebruikers prezen de goedheid van de acteur en benadrukten dat het resultaat – het helpen van gezinnen in nood – belangrijker was dan de publiciteit die het opleverde.

Anderen bekritiseerden echter het openbare karakter van deze onthulling en betoogden dat het bespreken ervan het principe van anonimiteit schond. Ondanks deze discussies verdedigden velen Kunal Nayyar en wezen erop dat de ontvangers van zijn donaties zich niet bewust waren van de identiteit van hun weldoener en dat zijn aanpak, verre van opzichtig te zijn, er vooral op gericht was om anderen tot vrijgevigheid aan te zetten.

Een bepaalde timing

De plotselinge media-aandacht voor dit verhaal viel samen met de publiciteit rond een andere GoFundMe-campagne – deze keer opgezet om de familie van James Van Der Beek, de acteur uit "Dawson's Creek" die onlangs aan kanker overleed, te helpen. Volgens Variety heeft dit evenement de interesse in liefdadigheidsinitiatieven van beroemdheden op het platform opnieuw aangewakkerd, waardoor de naam van Kunal Nayyar weer in de schijnwerpers kwam te staan.

Wanneer roem een middel wordt om goed te doen

Het verhaal van Kunal Nayyar is een schrijnende herinnering dat roem en rijkdom kunnen worden ingezet als instrumenten voor solidariteit. Hoewel de oprechtheid van zijn daden nog steeds de meningen verdeelt, heeft zijn gebaar de verdienste dat het humanitaire doelen, die maar al te vaak over het hoofd worden gezien, opnieuw onder de aandacht brengt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

In een wereld waarin sociale media alles uitvergroten, inclusief kritiek, bewijst de Britse acteur Kunal Nayyar dat er nog steeds manieren zijn om bekendheid in te zetten om op een stille, maar concrete manier het leven van anderen te veranderen.