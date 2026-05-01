Ze breekt de regels: actrice Anne Hathaway geeft een eigen draai aan de luipaardprint met een "onverwachte" kleur.

Screen du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Op 28 april 2026, tijdens een vertoning van de film "The Devil Wears Prada 2" in New York, zorgde de Amerikaanse actrice Anne Hathaway voor opschudding door een gewaagde combinatie van luipaardprint met een felrode kleur.

De Michael Kors luipaardjas, het pronkstuk van de outfit.

Tijdens een filmvertoning in New York koos Anne Hathaway ervoor om een Michael Kors-jas met luipaardprint als blikvanger van haar outfit te gebruiken. Een statement piece dat ze absoluut niet probeerde te verbergen – integendeel. Ze droeg hem prominent, als een stijlstatement op zich.

Luipaard en rood: onverwachte partners

Onder haar jas onthulde ze een felrode overhemdjurk met een subtiel zichtbare kraag, wat direct een opvallend gelaagd effect creëerde. Aan haar voeten droeg ze scharlakenrode pumps, perfect gecombineerd met een minitasje en matte lippenstift. Het resultaat: een silhouet waarin twee opvallende elementen naast elkaar bestaan zonder elkaar te neutraliseren.

Dit is niet de eerste keer dat de Michael Kors-jas opduikt. Afgelopen maart droeg Anne Hathaway in Milaan dezelfde jas, ditmaal gecombineerd met een witte jeans en met studs versierde klompen van Chloé. De luipaardprint is daarmee uitgegroeid tot een van de stijlelementen van haar promotiecampagne, een herkenbaar kenmerk dat in elke stad terugkomt.

Rood, de sleutelkleur van 2026.

Rood staat op het punt de dominante kleur van 2026 te worden – van top tot teen gedragen of als accentkleur, het is genoeg om elke look te transformeren. In deze context krijgt de keuze van Anne Hathaway een extra dimensie: door het te combineren met luipaardprint volgt ze niet alleen een trend, ze omarmt die ook. En aangezien rood van nature de wereld van de film oproept die ze kwam promoten, is de stilistische knipoog compleet.

Een knipoog naar Andrea Sachs

Het is moeilijk om dit niet te zien als een knipoog naar een van haar iconische looks in de eerste film "The Devil Wears Prada", toen haar personage Andrea Sachs door de straten van New York slenterde in een groene jas met revers met luipaardprint. Twintig jaar later is de cirkel rond: de print is terug, en deze keer bepaalt Anne Hathaway zelf de nieuwe regels.

Kortom, de Amerikaanse actrice Anne Hathaway koos niet zomaar een outfit: ze legde de basis voor een look die we tegen de herfst overal zullen zien.

