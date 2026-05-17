Omdat ze aan een huidaandoening lijdt, gebruikt ze make-up als middel om zichzelf te accepteren.

Carlie Foulks (@hootieq), geboren met het Netherton-syndroom, een aandoening die de huid aantast en de illusie van verbrande huid geeft, creëert kunst met haar gezicht en informeert mensen over anders zijn. Gewapend met kwasten, glinsterende oogschaduw en getinte sticks, probeert ze haar uniekheid niet te verbergen onder make-up, maar juist medelijden om te zetten in bewondering. Carlie Foulks is een voorbeeld van acceptatie en maakt van schoonheid een waardevolle uitdrukkingsvorm.

Make-up is een roeping, geen camouflage.

Sommigen zwaaien met spandoeken, kartonnen borden en vlaggen, maar Carlie Foulks heft haar schuine penselen, gekleurde kohl en zilveren paletten hoog. De jonge vrouw, bekend als @hootieq, pleit voor een meer inclusieve en minder geïdealiseerde schoonheid. Terwijl tutorials die de 'clean girl'-schoonheidsnormen promoten ons voortdurend bombarderen en ons doen geloven in het onmogelijke, doorbreekt de getalenteerde Carlie Foulks deze normen met haar stralende persoonlijkheid en aanstekelijke humor.

Voor haar is make-up geen kunstmatige handeling bedoeld om gelaatstrekken te corrigeren, donkere kringen te verbergen, rimpels te verminderen of de genetische aanleg – de kenmerken van iemands persoonlijkheid – te herstellen. Nee, make-up is een uitlaatklep, een toegangspoort tot een creatieve wereld, een ruimte om los te laten. Ze maakt make-up tutorials in de privacy van haar slaapkamer. Sterker nog, ze heeft een kenmerkende look, net als Amy Winehouse: een eyelinerlijn met gotische ondertonen en een hartvormige tatoeage onder haar oog. Een look die deels kawaii, deels rock is, die internetgebruikers maar al te vaak over het hoofd zien, gedreven door misplaatste nieuwsgierigheid.

Hoewel Carlie Foulks (@hootieq) haar aandoening graag als een klein detail wil afschilderen, roept ze wel vragen op bij het grote publiek, dat gewend is aan een perfecte huid , misleidende filters en Photoshop-bewerkingen. Ze lijdt aan het Netherton-syndroom en heeft een karmozijnrode teint die doet denken aan een zonnebrand. Ze heeft geen wimpers en slechts een paar dunne haartjes, maar haar natuurlijke uitstraling compenseert dit 'gebrek' ruimschoots. Ondanks de zichtbare symptomen van deze zeldzame ziekte, streeft Carlie ernaar 'net als iedereen' te zijn, bewonderd te worden om haar make-up en niet om haar onmiskenbare veerkracht.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Carlie Foulks (@hootieq)

Een muze die niet tot haar fysieke verschijning gereduceerd wil worden.

Carlie is een multitalent dat uitblinkt in zowel eyeliner aanbrengen als zangoefeningen; je zou haar een manusje-van-alles kunnen noemen. Sprankelend, vrolijk en vol optimisme, heeft ze een talent om haar kijkers aan het lachen te maken en haar geluk te verspreiden via de pixels. Ze betreurt het echter dat haar uiterlijk altijd de hoofdrol speelt.

Omdat haar ziekte haar niet definieert. Het is slechts het topje van de ijsberg, en make-up verschijnt dan als een verlengstuk van haar persoonlijkheid, een voortzetting van wie ze vanbinnen is. Haar gezicht is simpelweg een achtergrond in haar esthetische discipline, een canvas voor fantasie, een speelveld. Met make-up voegt ze verfraaiing toe waar lijden lange tijd de boventoon heeft gevoerd.

"Ik ben een mens, geen live-act," stelt ze stellig in een verduidelijkend bericht. Ze is het zat dat er zoveel opdringerige reacties komen waarin mensen de mysteries van haar ziekte proberen te ontrafelen, en raadt beginnende roddelaars zelfs aan om informatie op te zoeken via Google. Carlie Foulks (@hootieq) wil geen ambassadeur voor haar aandoening zijn, ze wil gewoon een meisje blijven dat in een ontspannen omgeving make-up draagt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Carlie Foulks (@hootieq)

Beauty-tutorials die authentieker klinken dan ooit.

En precies daarin schuilt de kracht van haar beautytutorials: in hun rauwe oprechtheid. Geen belofte van een getransformeerd gezicht, geen betoog over 'perfectie', maar een uitnodiging om te spelen, te experimenteren, je eigen spiegelbeeld terug te vinden zonder het aan één enkele standaard te onderwerpen. Elke video vormt een moment van bezinning waarin we begrijpen dat make-up een taal kan zijn, geen correctiemiddel.

Op sociale media ontdekken sommigen een unieke esthetiek, terwijl anderen leren de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Carlie Foulks (@hootieq) vraagt niet om bewondering, laat staan medelijden: ze biedt een frisse kijk, vrij van de reflexmatige neiging tot direct oordeel. En hoewel reacties nog steeds te vaak over haar uiterlijk gaan, volgt haar community haar om wat ze werkelijk uitstraalt: een vrijheid van meningsuiting, een onverbloemde vreugde en een manier om te zeggen dat schoonheid nooit beperkt is tot wat ervan verwacht wordt.

In een digitale wereld vol filters en onhaalbare standaarden, fungeert haar aanwezigheid als een simpele herinnering: er zijn duizend manieren om een gezicht te bewonen, en geen enkele daarvan hoeft te worden goedgekeurd om te bestaan. Het account van Carlie Foulks (@hootieq) is geen medische of preventieve showcase; het is een reisverslag waarin schoonheid op een andere manier wordt beleefd.