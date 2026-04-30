Pilote Jessica Cox, die zonder armen geboren is, verrast ook met haar vechtsportkunsten.

Ze bestuurt een vliegtuig met haar voeten, rijdt in een auto zonder aanpassingen en voert 'kata' uit op tatamimatten: Jessica Cox, geboren zonder armen in 1983, is een van de meest inspirerende persoonlijkheden van onze tijd, en haar verhaal blijft de wereld verbazen.

Geboren zonder armen, opgevoed zonder grenzen.

Jessica Cox werd geboren op 2 februari 1983 in Sierra Vista, Arizona, zonder armen – als gevolg van een zeldzame aangeboren afwijking waarvan de precieze oorzaak door artsen nooit is vastgesteld. Vanaf haar geboorte legde haar moeder speelgoed in haar wiegje binnen handbereik van haar voeten. Ze weigerde zichzelf als anders te zien, beheerste alledaagse taken met haar voeten en heeft consequent de verwachtingen overtroffen.

Sinds haar veertiende gebruikt Jessica Cox geen protheses meer. Met haar voeten kan ze zonder aanpassingen autorijden, 25 woorden per minuut typen, haar benzinetank vullen en haar contactlenzen in- en uitdoen.

Zwarte band in taekwondo op 14-jarige leeftijd - een wereldprimeur

Jessica Cox begon op 10-jarige leeftijd met taekwondo op een school in haar geboortestad. Op 14-jarige leeftijd behaalde ze haar eerste zwarte band – en werd daarmee de eerste persoon zonder armen die deze prestatie leverde binnen de American Taekwondo Association. Haar instructeurs moesten een volledig aangepast lesprogramma ontwikkelen om de training toegankelijk te maken voor toekomstige leerlingen zonder armen – een educatieve vooruitgang die veel verder reikt dan haar eigen ervaring. Jessica Cox heeft nu een zwarte band van de 4e graad in taekwondo.

Piloot - ondanks de vliegangst

Nadat ze in 2005 haar psychologiediploma aan de Universiteit van Arizona had behaald, werd ze tijdens haar diploma-uitreiking aangesproken door een gevechtspiloot die haar een ritje in een vliegtuig aanbood. Hoewel vliegen haar grootste angst was, leidde haar 'waarom niet'-mentaliteit haar naar de meest buitengewone uitdaging van haar leven.

Na drie jaar training en vier testvluchten in drie verschillende staten behaalde Jessica Cox op 10 oktober 2008 haar vliegbrevet op een Ercoupe 415-C uit 1946 - een vliegtuig zonder stuurpedalen, dat ze bestuurt met één voet aan de stuurknuppel en de andere aan de gashendel.

Een Guinness Wereldrecord en wereldwijde erkenning.

Guinness World Records zelf kende haar de titel toe van "eerste vrouw die een vliegtuig bestuurde met haar voeten". Haar documentaire "Right Footed", geregisseerd door de Amerikaanse documentairemaker en schrijver Nick Spark, won 17 prijzen, waaronder die voor Beste Documentaire op het Mirabile Dictu-festival in het Vaticaan, voordat deze in 80 landen werd uitgezonden op National Geographic. Haar verhaal maakt nu deel uit van de renovatie van het National Air and Space Museum in Washington, D.C.

Spreker, oprichter en activist

Naast haar persoonlijke prestaties heeft Jessica Cox de Rightfooted Foundation International opgericht, een ngo die zich inzet voor kinderen met een aangeboren ledemaatafwijking en hen in staat stelt een zelfstandig en bevredigend leven te leiden. Ze is al 18 jaar spreker in 28 landen en spreekt voor publieken tot wel 40.000 mensen. Haar slogan zegt het al: "Denk buiten de schoen."

Uiteindelijk heeft Jessica Cox niet alleen bewezen dat je zonder armen kunt leven, maar ook dat je kunt vliegen, vechten en, belangrijker nog, miljoenen mensen kunt inspireren zonder armen. Ze blijft een verhaal schrijven dat niemand anders ooit had durven bedenken.