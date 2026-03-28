Vrouwen met een maatje meer en eten: influencer Megan Ixim ontkracht hardnekkige clichés.

Veel vrouwen onderwerpen zich aan dieetsalades terwijl ze stiekem dromen van een sappige hamburger of een taaie pizza. Velen nemen genoegen met kleine porties en verontschuldigen zich bijna voor hun gulzige eetgedrag. Temidden van de "nette meiden" die hun hand voor hun mond houden en groene sapjes naar binnen gieten, streeft één influencer naar een meer ontspannen benadering van haar maaltijden. Megan Ixim (@msgigggles) doet alles wat de maatschappij vrouwen altijd heeft verboden: ze eet met volle overgave, zonder calorieën te tellen.

Genieten van eten, een handeling met een strijdlustig karakter.

Zelfs aan tafel, voor een basisbehoefte, censureren vrouwen zichzelf en ontzeggen ze zichzelf iets. Ze geven de voorkeur aan 'gezonde' gerechten, terwijl hun verstand zachtjes fluistert : "Neem een hamburger." Ze eten kleinere porties, ook al knort hun maag van de honger en smachten ze naar grotere borden. Erger nog, ze weerstaan de verleiding van een brownie in de vitrine, omdat ze constant te horen hebben gekregen dat een fijnproever zijn iets slechts is. Wat op het eerste gezicht lijkt op culinaire marteling, is in werkelijkheid een stille reactie op maatschappelijke voorschriften , een conditionering aan opgelegde normen .

Van jongs af aan hebben vrouwen geleerd zichzelf in bedwang te houden, terwijl mannen zich die vraag nooit hoefden te stellen. Terwijl mannen simpelweg bijdroegen aan hun groei, riskeerden vrouwen love handles en "extra" kilo's. Tenminste, dat was het argument dat ons gezin gebruikte als we om extra porties vroegen of iets te veel vla op onze chocoladefondant deden.

Content creator Megan Ixim, alias @msgigggles, geeft ons nu de wraak voor al die keren dat we een toetje afsloegen met het excuus dat we vol zaten, en zeiden : "Nee, ik kan niet, ik let op mijn gewicht." Want friet, of zelfs taco's, horen geen "cheat meals" of "verwennerijen" te zijn, maar gewone maaltijden. Ze verslindt de druk om dun te zijn, net zoals ze haar pasta carbonara en haar XXL-ijs verslindt. Ze is een kampioen van gezond eten, met een vork in de hand en volle wangen.

Om snel met voedselvoorschriften af te rekenen

Krantenartikelen en online publicaties herinneren vrouwen er voortdurend aan dat ze op hun voeding moeten letten en alles wat ze eten kritisch moeten bekijken. Naarmate de zomer nadert, schrijven de media detoxprogramma's, recepten voor een ' zomerlichaam ' en voedzame snacks voor. Alsof het kleinste beetje chocolade ons al zou laten opzwellen zoals Violet Beauregard in 'Charlie and the Chocolate Factory'. Deze zelfverklaarde fijnproever is volkomen ongevoelig voor deze moraliserende uitspraken. Aan de andere kant staat ze wel open voor een cupcake met ganache, een pizza met vier kazen en een royale aardbeientaart.

Terwijl de cultuur van dunheid online nog steeds hoogtij viert en zich opnieuw manifesteert op de catwalks, brengt zij een vleugje authenticiteit terug in onze feeds. Voor haar is het ideaalbeeld er alleen om heerlijke, nostalgische lekkernijen te maken, niet om mensen in te proppen. Megan Ixim (@msgigggles) heeft ervoor gekozen zich tegen deze voorschriften te verzetten in plaats van te bezwijken voor de verleiding van een kleverig koekje of een schaal gefrituurde kip. Haar critici beschuldigen haar, na het zien van deze onbeschaamd decadente foto's, van zelfdestructie, maar ze beseffen zich niet dat stereotypen giftiger zijn dan friet en citroenmeringue-donuts.

Je lichaam en eetlust terugwinnen

Via haar content eet Megan Ixim niet alleen ongefilterd; ze verandert het verhaal rondom het lichaam en eten. Want achter elke zelfverzekerde hap schuilt een diepere boodschap: die van het terugwinnen van controle over keuzes die te lang werden bepaald door de angst voor het oordeel van anderen.

Eten wordt dan een intieme, bijna politieke handeling. Het gaat niet langer om het voldoen aan externe regels, maar om het luisteren naar de eigen gewaarwordingen: honger, verlangen, verzadiging. Waar sommigen overdaad zien, ziet zij herwonnen vrijheid. Waar anderen spreken over 'zichzelf laten gaan', claimt zij simpelweg het recht om zonder beperkingen te bestaan.

Deze houding is verontrustend omdat ze een diepgewortelde mythe doorbreekt: dat vrouwen, en met name vrouwen met een maatje meer, discreet moeten zijn, zelfs als het om eten gaat. Door ruimte in te nemen en van hun eten te genieten zonder zich te verstoppen, daagt ze deze onuitgesproken verwachtingen uit en benadrukt ze een vaak vergeten waarheid: niemand zou zijn of haar maaltijd hoeven te verdienen.

"Eet je leven op voordat het jou opeet." Deze filosofische mantra, herrezen van de Tumblr-pagina's van onze tienerjaren, krijgt een geheel nieuwe betekenis. Dus in plaats van elke gram eten af te wegen, focus je op het geluk dat je ervaart tijdens je maaltijd. En wat is een betere manier om deze boodschap over te brengen dan met een selfie midden in een hap?