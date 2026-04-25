Dit model, die vitiligo heeft, toont trots haar vlekken.

Op sociale media maken sommige persoonlijkheden een blijvende indruk met hun stijl, anderen met hun boodschap. Het Amerikaanse model en actrice Amy Deanna belichaamt beide. Ze leeft met vitiligo, toont haar vlekken vol zelfvertrouwen en inspireert een steeds groeiende gemeenschap met haar authenticiteit.

Ongefilterde schoonheid

Amy Deanna deelt regelmatig foto's en video's op Instagram waarop haar vitiligo duidelijk zichtbaar is. Van stralende portretten en modeshoots tot alledaagse looks en natuurlijke gezichten, ze kiest ervoor om niet te verbergen wat deel uitmaakt van haar verhaal.

Haar witte vlekken, die contrasteren met haar donkere huid, zijn een opvallend visueel kenmerk geworden. Waar sommigen een verschil zouden zien dat ze willen verbergen, ziet zij een uniekheid die ze wil vieren. Haar visuele wereld draagt een eenvoudige maar krachtige boodschap uit: een huid hoeft niet egaal te zijn om mooi te zijn. Ze hoeft niet 'gecorrigeerd' te worden om te stralen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Amy Deanna (@the.two.tone)

Wat is vitiligo precies?

Vitiligo is een huidaandoening die depigmentatie in bepaalde delen van de huid veroorzaakt. Concreet resulteert dit in het verschijnen van lichtere vlekken, soms in het gezicht, op de handen of op andere delen van het lichaam. Deze aandoening doet niets af aan iemands schoonheid, waarde of zelfvertrouwen. Toch hebben esthetische normen ervoor gezorgd dat verschillende huidtinten lange tijd onzichtbaar zijn gebleven. Door trots haar vitiligo te tonen, helpt Amy Deanna de perceptie te veranderen en realiteiten te normaliseren die nog steeds te weinig worden vertegenwoordigd.

Een pionier in de wereld van schoonheid

Het model haalde de krantenkoppen door als eerste vrouw met vitiligo door CoverGirl te worden gekozen voor een campagne van de truBlend Foundation. Dit was een krachtig symbool in een industrie waar normen al lange tijd sterk vastgelegd zijn. Het zien van een huid met vitiligo in een internationale campagne gaf een duidelijke boodschap af: schoonheid wordt niet bepaald door één kleur, textuur of model. Amy Deanna legt regelmatig uit dat haar vitiligo deel uitmaakt van haar identiteit, en niet haar bepalende kenmerk is. Het is een manier om ons eraan te herinneren dat een persoon nooit alleen door zijn of haar uiterlijk wordt gedefinieerd.

Een gemeenschap die in het diepste van haar wezen is getroffen

Onder haar berichten stromen de positieve reacties binnen. Velen prijzen haar charisma, elegantie en het zelfvertrouwen dat ze uitstraalt. Anderen beschrijven een meer persoonlijke impact: mensen met vitiligo of problemen met hun lichaamsbeeld leggen uit dat ze zich eindelijk vertegenwoordigd voelen. Sommigen zeggen dat ze dankzij haar hun huid anders durven te laten zien. Dit soort zichtbaarheid is enorm belangrijk. Jezelf weerspiegeld zien in een publiek beeld kan helpen om je zelfbeeld te veranderen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Amy Deanna (@the.two.tone)

Perfectie is niet het doel.

Het succes van Amy Deanna onderstreept een cruciaal punt: authenticiteit raakt vaak veel dieper dan gepolijste, gestandaardiseerde beelden. Haar foto's proberen unieke kenmerken niet uit te wissen, maar juist te vieren. En dat is precies wat ze zo aantrekkelijk maakt. In een wereld vol filters en retouches kan het zien van een vrouw die haar huid toont zoals die is, enorm bevrijdend zijn.

Tijdens haar reis laat Amy Deanna zien dat elk lichaam, elke huidskleur en elk uniek kenmerk een plek heeft in de publieke ruimte. Haar imperfecties zijn geen gebrek dat verborgen moet worden, maar een zichtbaar onderdeel van een rijke, zelfverzekerde en stralende identiteit. Haar boodschap is duidelijk: je hoeft niet te voldoen aan een star ideaal om bijzonder te zijn. En wat als de echte trend uiteindelijk is om te omarmen wat jou uniek maakt?