Door vol trots haar rondingen te tonen, bewijst dit model dat schoonheid geen normen kent.

Tabria Majors trekt zich niets aan van regels om te stralen. Als plus-size model, content creator en body positivity activist belichaamt ze een vrije en zelfverzekerde vrouwelijkheid, ver verwijderd van traditionele normen. Sinds de geboorte van haar dochter in augustus 2023 deelt ze een oprecht en authentiek dagelijks leven, waarin haar rondingen na de zwangerschap een waar manifest zijn geworden voor iedereen die van zichzelf wil houden zoals ze zijn.

Moederschap als bron van kracht

Het moederschap heeft Tabria's kijk op haar lichaam en stijl ingrijpend veranderd. De beperkende kleding en de kleding die haar rondingen verbergt, behoren tot het verleden: comfort staat nu voorop en ze viert haar lichaam zoals het is. Elke outfit, elke kledingkeuze, wordt een daad van vrijheid en een viering van zichzelf. Ze bewijst dat het mogelijk is om moederschap, elegantie en zelfvertrouwen te combineren zonder ooit te hoeven toegeven aan de eisen van de mode of het ideaalbeeld van slankheid.

Voor Tabria wordt schoonheid niet afgemeten aan cijfers op een etiket of aan industrienormen. Ze pleit voor een positief en realistisch lichaamsbeeld en laat zien dat een lichaam na een bevalling mooi kan zijn en het waard is om gevierd te worden. Door trots haar rondingen te tonen, bewijst ze dat je je in elke levensfase mooi kunt voelen, ongeacht je maat, vorm of de littekens van een zwangerschap.

Een vertegenwoordiging door duizenden vrouwen

De posts van Tabria Majors hebben een golf van enthousiasme en erkenning teweeggebracht. De reacties van haar volgers weerspiegelen een diepe behoefte aan zichtbaarheid: "Eindelijk een model dat op ons lijkt", "Bedankt dat je ons zichtbaar maakt". In een industrie die nog steeds grotendeels wordt gedomineerd door uniforme schoonheidsidealen, fungeert de aanwezigheid van een figuur als Tabria als een welkome spiegel voor duizenden vrouwen. Ze laat hen zien dat ze erbij horen, dat hun lichamen het verdienen om gevierd te worden en dat ze niets te verbergen hebben.

Haar invloed reikt veel verder dan de modewereld. Ze is een symbool geworden van empowerment en lichaamsdiversiteit, en inspireert mensen die zich tot nu toe buitengesloten of onzichtbaar voelden in de media en op sociale netwerken. Dankzij haar is het concept van schoonheid verbreed en verrijkt, en omvat het nu alle lichaamstypes, alle ervaringen en alle levensfasen.

Lichaamspositiviteit, de eerlijke versie

Tabria toont geen bewerkte of geïdealiseerde foto's. Ze spreekt openlijk over cellulitis, striemen, postnatale vermoeidheid en al die realiteiten die velen liever verbergen. Haar boodschap is duidelijk: schoonheid schuilt niet in perfectie, maar in authenticiteit en zelfacceptatie. Ze moedigt haar volgers aan om hun lichaam te omarmen zoals het is, met hun eigen verhaal en transformaties.

Door haar kwetsbare en gelukkige momenten te delen, biedt Tabria haar dochter een voorbeeld van bevrijde vrouwelijkheid, waarin zelfvertrouwen voorrang heeft boven maatschappelijke normen. Ze laat zien dat het mogelijk is om moeder, model en een vervulde vrouw te zijn, terwijl je je lichaam en keuzevrijheid omarmt.

Via haar levensverhaal en publicaties nodigt Tabria Majors een nieuwe generatie (vooral vrouwen) uit om onvoorwaardelijk van zichzelf te houden en lichaamsdiversiteit te omarmen. Ze belichaamt een krachtige, noodzakelijke stem die de gangbare opvattingen over schoonheid en elegantie herdefinieert. Door vol zelfvertrouwen en vreugde haar rondingen te tonen, bewijst ze dat schoonheid geen normen kent en dat elke vrouw het verdient om zich mooi, uniek en vrij te voelen.