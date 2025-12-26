De verrassende waarheid over buikvet en je intelligentie.

Nu iedereen zijn of haar goede voornemens voor het nieuwe jaar opschrijft, staat diëten weer bovenaan de lijst. Maar hoewel buikvet constant gedemoniseerd en gestigmatiseerd wordt door maatschappelijke druk, speelt het wel degelijk een rol in de gezondheid van de hersenen. Je zachte, ronde buik is niet alleen een comfortabel kussen voor je partner en biedt uitstekende bescherming aan je organen, maar beschermt ook daadwerkelijk je hersenen.

Buikvet, wat goed is voor de hersenen.

Nu het nieuwe jaar aanbreekt, is het tijd voor reflectie en het maken van wijze voornemens. Je zweert plechtig meer te bewegen, meer boeken te lezen, je aan te sluiten bij een goed doel en alle uitdagingen op je tiener-to-do-lijst aan te pakken (die je steeds maar blijft uitstellen). Net als 20% van de mensen wil je misschien wel twee of drie kledingmaten kleiner en aan de heersende normen voldoen. Maar dat buikvet, waar je je zo ongemakkelijk bij voelt in de spiegel en dat de media achteloos veroordelen, kan juist nuttig en gunstig zijn voor je hersenen.

Naast dat het fungeert als een levend kogelwerend vest en zorgt voor meer knuffels, bevat je buikvet een waardevol ingrediënt. Onderzoekers van de Toho Universiteit in Japan bestuderen een belangrijk eiwit voor onze intelligentie: BDNF. Achter deze ietwat intimiderende naam schuilt een ware dirigent van de hersenen. BDNF helpt hersencellen zich te ontwikkelen, te overleven en effectief met elkaar te communiceren. Het is essentieel voor geheugen, leren en zelfs stemmingsregulatie. Het probleem is dat de BDNF-spiegel van nature daalt met de leeftijd. Het resultaat: een minder scherp geheugen, meer moeite met concentreren en soms een verhoogde emotionele kwetsbaarheid.

Wanneer visceraal vet een beschermende functie krijgt

En hier komt de verrassing. De studie toont aan dat visceraal vet een eiwit produceert genaamd CX3CL1. Dit molecuul speelt een directe rol bij het handhaven van gezonde BDNF-niveaus. Met andere woorden, een bepaalde hoeveelheid buikvet helpt de hersenen goed te functioneren.

Bij jonge muizen produceerde dit vetweefsel hoge niveaus van CX3CL1, wat een uitstekende cognitieve functie ondersteunde. Bij oudere muizen nam deze productie sterk af, wat overeenkomt met wat bij mensen wordt waargenomen bij hersenveroudering. Nog verrassender was dat toen onderzoekers de hoeveelheid van dit eiwit bij oudere muizen kunstmatig verhoogden, hun BDNF-niveaus verbeterden.

Waarom "dunner" niet betekent dat je "slimmer" bent

Naast het versterken van je zelfbeeld, daagt dit onderzoek langgekoesterde opvattingen over rondingen uit. In de collectieve verbeelding wordt buikvet onlosmakelijk geassocieerd met cholesterol, hartproblemen en andere gezondheidsproblemen. Voor velen is het een teken van verwaarlozing, het zichtbare bewijs van een achteruitgaande gezondheid. Dit onderzoek erkent weliswaar de negatieve aspecten van overtollig vet, maar benadrukt ook de voordelen ervan.

Het is niet de bedoeling om obesitas te bevorderen, maar simpelweg om verder te kijken dan de uiterlijke schijn en beter te begrijpen hoe het lichaam werkt. Het draait allemaal om balans, niet om extreme controle of het volledig opgeven van eetgewoonten.

Een positieve boodschap over het lichaam… en wetenschappelijke onderbouwing.

Deze studie herinnert ons eraan dat het lichaam niet zomaar een esthetisch object is, maar een intelligent, complex en adaptief systeem. Vet is geen morele tekortkoming, geen persoonlijk falen en zelfs geen esthetische afwijking. Het vervult specifieke, soms vitale, biologische functies.

Deze ontdekking moedigt ons aan om vrede te sluiten met onze buik, vaak een bron van onzekerheid , en om de culinaire momenten van de winter beter te waarderen. Die paar vierkante centimeters vet, die de mode-industrie bij elke show stigmatiseert en die de media vanaf 1 januari probeert te verbannen, zijn niet "te veel". Ze vervullen een onzichtbaar maar zeer reëel doel. Het gaat er niet om overdaad te verheerlijken, maar om te begrijpen dat gezondheid niet alleen wordt afgemeten aan de tailleomvang. Vanaf het moment dat het lichaam

Kortom, je intelligentie wordt niet afgemeten aan je gewicht. En soms werkt dat buikje waar je zo kritisch naar kijkt, stilletjes... voor je hersenen.