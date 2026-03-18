"Ik ben 60 jaar oud, zo zie ik eruit": dit model toont trots haar lichaam.

De 60-jarige Tsjechisch-Zweeds-Amerikaanse model en actrice Paulina Porizkova zorgde onlangs voor opschudding door een onbewerkte video te delen waarop haar lichaam te zien is zoals het nu is. Het resultaat: een krachtige boodschap, die door duizenden internetgebruikers werd toegejuicht.

Een rechtstreekse verklaring

Op 12 maart 2026 plaatste Paulina Porizkova een video als antwoord op een simpele vraag: hoe lukt het haar om er op haar 60e nog steeds zo "fantastisch" uit te zien? Ze kijkt in de camera, trekt een zwierige ochtendjas uit en laat zichzelf zien zonder enige enscenering. "Ik ben 60, zo ziet het eruit," legt ze nuchter uit. Ze wijst naar haar lichaam, de lijnen ervan, en toont elk detail. Geen filter, geen flatterende belichting, geen retouche. Gewoon een echt, levend lichaam dat een verhaal vertelt.

Je lichaam temmen, echt waar.

Wat haar boodschap zo ontroerend maakt, is hoe ze spreekt over wat velen nog steeds 'imperfecties' zouden noemen. Haar buik bijvoorbeeld, die probeert ze niet te verbergen of te veranderen. Ze herinnert ons eraan dat haar buik haar kinderen heeft gedragen en dat het een deel van haar is. Ongeacht gewichtsschommelingen of trainingen, bevestigt ze dat ze er dol op is zoals hij is.

Haar huid, getekend door de tijd, wordt ook opnieuw gewaardeerd. In plaats van het als een verlies te zien, beschouwt ze het als een vorm van kracht. Voor Paulina Porizkova zijn deze transformaties een weerspiegeling van een geleefd leven, niet iets dat gecorrigeerd moet worden. Ze legt zelfs uit dat ze zich door de jaren heen meer in vrede met haar lichaam voelt dan toen ze twintig was. Een visie die vooroordelen over leeftijd en schoonheid volledig op zijn kop zet.

Een positieve lichaamsbeleving die met de leeftijd meegroeit.

Paulina Porizkova is geen onbekende in de activistische wereld. Al jaren voert ze campagne voor een realistischer beeld van lichamen, met name in de mode-industrie. Haar benadering van body positivity kenmerkt zich door volwassenheid: ze streeft niet naar een ideaalbeeld, maar viert juist de realiteit.

Als voormalig model houdt ze zich nog steeds aan bepaalde heersende schoonheidsidealen. Juist dit contrast is echter opvallend. Waar de industrie vaak waarde hecht aan gladgestreken, geretoucheerde, bijna onwerkelijke lichamen, kiest zij ervoor om een meer authentieke versie van zichzelf te laten zien. En het is precies dit gebaar dat lof oogst.

Een golf van enthousiaste reacties

De reacties onder haar video stromen binnen. Veel mensen bedanken haar voor haar openheid en moed. Sommigen spreken van een bevrijdende boodschap, anderen van een bron van inspiratie. Wat vooral opvalt, is de opluchting bij het zien van een lichaam dat de tand des tijds niet probeert te verbergen. Een lichaam dat zich niet verontschuldigt voor hoe het is. In een wereld waar beelden vaak gefilterd, bewerkt en gestandaardiseerd worden, zorgt deze authenticiteit voor een echte verbinding.

Je eigen imago heroveren, op elke leeftijd.

Los van de video zelf, opent deze getuigenis een bredere reflectie. Wat als je anders naar je lichaam zou kijken? Niet als iets om te corrigeren, maar als een levende, evoluerende, legitieme ruimte. Ouder worden betekent niet verdwijnen, of minder waard worden om gezien te worden. Je lichaam verandert, ja, maar het blijft ook jouw verhaal, jouw ervaringen, jouw kracht vertellen.

Uiteindelijk is de boodschap van Paulina Porizkova eenvoudig maar krachtig: er is niet maar één manier om mooi te zijn, en zeker niet op een bepaalde leeftijd. En soms is het krachtigste gebaar simpelweg dit: jezelf laten zien zoals je bent, zonder je te verontschuldigen.