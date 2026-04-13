Dit plus-size model omarmt haar rondingen en daagt de normen uit.

Lichaamspositief
Anaëlle G.
@emma.arletta / Instagram

Op sociale media herdefiniëren sommige stemmen de normen. Dit is het geval bij het zogenaamde 'plus-size' model Emma Arletta, die haar rondingen vol zelfvertrouwen viert en iedereen uitnodigt om hun eigen stijl te herontdekken, zonder compromissen.

Een aanwezigheid die het vertrouwen herstelt.

Met een steeds actievere community heeft Emma Arletta zich ontpopt tot een sleutelfiguur in de body positivity-beweging. Via haar posts deelt ze veel meer dan alleen outfits: ze verspreidt een duidelijke en bevrijdende boodschap. Haar mantra? Je hoeft je lichaam niet te veranderen om stijlvol te zijn. Een simpel idee, maar nog steeds ondervertegenwoordigd in de mode-industrie.

In haar posts laat ze haar rondingen op een natuurlijke en zelfverzekerde manier zien, zonder zich te conformeren aan beperkende normen. Daardoor herkennen duizenden mensen zichzelf in haar, voelen ze zich gezien en vooral gewaardeerd. De reacties stromen binnen. Velen leggen uit dat ze hun zelfvertrouwen hebben teruggevonden, bepaalde kleding durven te dragen of simpelweg anders naar hun eigen lichaam kijken.

Toegankelijke en inspirerende looks

Wat Emma Arletta ook onderscheidt, is haar vermogen om mode tastbaar en toegankelijk te maken. Op haar sociale media toont ze een breed scala aan stijlen, waarmee ze bewijst dat alle wensen mogelijk zijn, ongeacht het figuur. Bohemian jurken, herinterpretaties van westernoutfits, sportieve ensembles of meer verfijnde avondlooks: ze verkent elke stijl met creativiteit. En bovenal deelt ze de details van de kleding, waardoor iedereen haar looks kan personaliseren.

Het belicht ook kledingstukken die vaak moeilijk te vinden zijn in grote maten, zoals laarzen voor bredere kuiten of inclusieve trouwjurken. Dit soort content speelt in op zeer reële behoeften die lange tijd door de industrie zijn genegeerd. Door deze opties zichtbaar te maken, draagt het bij aan de democratisering van mode die alle lichaamstypes, zonder uitzondering, omvat.

Een ongefilterd betoog tegen het oordeel.

Naast stijl pakt Emma Arletta ook diepere thema's aan die te maken hebben met hoe anderen ons zien. Ze schuwt het niet om te praten over de vooroordelen waarmee dikke mensen te maken kunnen krijgen, zelfs in alledaagse situaties zoals sport. Haar boodschap is direct, maar altijd vol mededogen: je lichaam verdient respect, op elk moment.

Ze herinnert ons eraan dat een pauze nemen, naar ons lichaam luisteren, of simpelweg bestaan in een lichaam dat (door de maatschappij) als 'niet-standaard' wordt beschouwd, nooit een reden tot schaamte zou moeten zijn. Deze opvatting vindt veel weerklank bij haar community, die er een ruimte in vindt voor zelfexpressie en erkenning. Ze is niet zomaar een fashion influencer: ze is een stem die helpt om denkwijzen te veranderen.

Een mode die alle lichamen viert.

Emma Arletta laat zich door haar werk niet in hokjes plaatsen. Ze herdefinieert ze juist. Ze laat zien dat mode een speeltuin kan zijn, een ruimte voor expressie en plezier, ongeacht je lichaam. Haar aanpak is resoluut body-positive: je rondingen zijn geen belemmering; ze maken deel uit van je identiteit en je stijl. Je hebt het recht om te durven, te experimenteren, te stralen. Door een betrokken en ondersteunende community op te bouwen, bewijst ze dat representatie ertoe doet. Het zien van diverse, zelfverzekerde en stijlvolle lichamen kan ieders zelfbeeld veranderen.

Uiteindelijk is haar boodschap eenvoudig maar krachtig: mode is niet voorbehouden aan één specifiek lichaamstype. Het is er voor alle lichamen, zoals ze zijn, hier en nu.

Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Op 61-jarige leeftijd poseert en toont dit model haar "echte" lichaam, ver weg van filters.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

