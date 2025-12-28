De "Itachi-achtige donkere kringen": dat fysieke detail dat niemand verklaart... en dat je misschien wel hebt.

Typische donkere kringen onder de ogen maken de onderkant donkerder, waardoor de huid er ingevallen uitziet. De donkere kringen van Itachi, een verwijzing naar het gelijknamige personage uit "Naruto", zijn echter veel prominenter en lopen door tot op de wangen, waar ze samensmelten met fijne lijntjes. Misschien heb jij dit kenmerk ook, en in de mangacultuur is het absoluut geen minpunt, dus maak je er niet te veel zorgen over.

Donkere kringen die intenser en meer uitgesproken zijn.

Donkere kringen worden constant gecorrigeerd en van het gezicht verwijderd, waardoor ze niet geliefd zijn. Ze hebben een slechte reputatie en zijn het slachtoffer van onrealistische schoonheidsidealen. Volgens algemene misvattingen duiden ze op chronische vermoeidheid, slaapgebrek en een gebrek aan zelfverzorging. Ze accentueren die "ziekelijke teint" en tasten de huidskleur stilletjes aan. Dit is wat onze maatschappij, geobsedeerd door gefotoshopte huid en jeugdserums, ons heeft wijsgemaakt. Als we deze voorschriften moeten geloven, heeft de huid geen recht om in vrede te leven en zichzelf te uiten. Ze wordt onderworpen aan een dictatuur van perfectie, en het enige wat we ervan overhouden zijn onzekerheden .

In de cult-anime "Naruto" zijn de donkere kringen onder Itachi's ogen niet het gevolg van een wilde nacht, noch een esthetische afwijking. De tekenaars hebben ze op Itachi's gezicht aangebracht om hem een mysterieuze uitstraling te geven en zijn blik te benadrukken. Ze zijn een krachtig visueel symbool, een indicator van kracht en bovenal een nobele eigenschap. In medische termen worden ze ook wel "nasojugale sulci" genoemd, een vervorming van de traangroef, de holte onder de ogen. In deze manga die generaties heeft overstegen, zijn deze donkere kringen anders dan alle andere. Ze lopen over Itachi's wangen en accentueren de vloeiende lijnen van zijn gezicht. Op het eerste gezicht zou je ze kunnen aanzien voor krijgersmake-up.

In werkelijkheid geven ze de huid meer dimensie en lijken ze voller, waardoor de illusie van gezwollen ogen ontstaat. Itachi's donkere kringen zouden aangeboren, erfelijk of simpelweg gerelateerd aan zijn gezichtsstructuur kunnen zijn. Met andere woorden: je kunt acht uur per nacht slapen en toch die intense blik hebben die een animeheld waardig is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Micòl Seggiani ☾ (@micol.michiko)

Een kwestie van huid en transparantie

Donkere kringen onder de ogen worden vaak ten onrechte geassocieerd met slapeloze nachten, maar ze zijn niet simpelweg het gevolg van een nacht doorhalen, noch een fysieke manifestatie van slapeloosheid. Ze zijn vaak genetisch bepaald en grotendeels afhankelijk van de gezichtsstructuur. Als je ouders of grootouders van nature donkere kringen onder de ogen hebben, is de kans groot dat je ze hebt geërfd. De vorm van de oogkas, de diepte van de blik en de verdeling van vetweefsel onder de ogen spelen hierbij een belangrijke rol.

In "Naruto" heeft Itachi al vanaf jonge leeftijd opvallende donkere kringen onder zijn ogen, wat suggereert dat het een natuurlijk kenmerk is. Het is geen louter stijlkenmerk, maar een bewuste ontwerpkeuze om Itachi fascinerender en raadselachtiger te maken. Deze donkere kringen bevatten een verborgen betekenis en vertellen zijn verhaal.

In "Naruto" is dit een teken van volwassenheid.

In onze jeugdgeobsedeerde moderne wereld worden donkere kringen vaak het slachtoffer van schoonheidsidealen en het minachtende oog van de cosmetica-industrie. In "Naruto" vervullen Itachi's donkere kringen echter een narratieve functie. Ze symboliseren vroege verantwoordelijkheden, een onmetelijke mentale last en eindeloos emotioneel lijden. Hoe ouder hij wordt, hoe dieper deze kenmerkende vlekken op zijn gezicht worden.

Hoewel deze donkere kringen de last van zijn jonge leven dragen en zijn gezicht naar beneden trekken, maken ze Itachi uniek. Waar veel ninja's gladde, energieke gelaatstrekken hebben, valt Itachi direct op: volwassener, serieuzer, bijna tijdloos. In de Japanse cultuur (en vooral in manga) worden vermoeide gelaatstrekken en donkere kringen vaak geassocieerd met emotionele diepgang, intelligentie en melancholie. Itachi heeft geen bevroren, ondoorgrondelijk gezicht, maar lijkt juist door zijn anders-zijn menselijker en herkenbaarder.

Een onderschatte charmefactor

Als je op TikTok zoekt naar levensgrote voorbeelden van Itachi's donkere kringen, vind je ofwel uitlegvideo's die alleen doorgewinterde mangafans aanspreken, ofwel reclame voor cosmetische chirurgie. Alsof die donkere kringen niet onder de ogen horen of afbreuk doen aan onze schoonheid.

Het verwijderen of veranderen van dit kenmerk betekent een deel van je identiteit ontkennen en opofferen wat je onderscheidt van de rest van de wereld. Het is alsof je de bloemen uit Monets schilderijen verwijdert of de vormen van Picasso's creaties verandert. Deze donkere kringen doen niets af aan onze charme; ze versterken die juist. Ze zijn een troef, geen nadeel.

De donkere kringen onder de ogen van Itachi, die in cosplay-kostuums met paarse eyeliner worden nagebootst, worden daardoor eerder bewonderd dan gehaat. Er is dus geen sprake van dat we ons uiterlijk door anderen laten bepalen of dat filters 2.0 werkelijkheid worden.