"Mensen zeggen dat ik te dik ben": ze wordt bekritiseerd vanwege haar gewicht en hekelt de druk die op vrouwen wordt uitgeoefend.

Helaas blijven opmerkingen over iemands uiterlijk hardnekkig aanwezig, vooral op sociale media. Sommige vrouwen weigeren zich door deze opmerkingen te laten bepalen. Dit is de keuze van Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), een content creator en plus-size model, die met humor en zelfvertrouwen reageert op degenen die haar uiterlijk bekritiseren.

Een reactie die de critici op hun plaats zet.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) laat zich niet door internetgebruikers voorschrijven hoe ze zichzelf moet zien. In een recente video op Instagram reageert ze op haar critici en legt ze uit dat ze haar energie liever richt op zelfwaardering dan op het schrijven van haatdragende berichten. Met een vleugje ironie draait ze de rollen om: het echte probleem is niet haar lichaam, maar degenen die de behoefte voelen om andermans lichamen te beoordelen, vaak verscholen achter een scherm. Om haar punt te benadrukken, maakt ze zelfs een speelse verwijzing naar een nummer van Sabrina Carpenter, waarmee ze haar critici een knipoog geeft.

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Eisen die onmogelijk te vervullen zijn

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) belicht een realiteit die veel vrouwen helaas maar al te goed kennen. Ze gelooft dat de kritiek niet zou verdwijnen, zelfs niet als haar uiterlijk zou veranderen. Volgens haar zouden degenen die willen oordelen altijd wel een nieuw excuus vinden om commentaar te leveren op haar figuur. Deze observatie onderstreept de meedogenloze druk die op vrouwenlichamen wordt uitgeoefend. Ongeacht hun lichaamstype, vorm of stijl, de opmerkingen lijken nooit te eindigen. Deze observatie herinnert ons eraan dat het probleem meer ligt in hoe vrouwen worden waargenomen dan in hun uiterlijk.

Een krachtige boodschap voor vrouwen met een maatje meer of vrouwen met overgewicht.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) stuurde ook een steunbetuigend bericht naar andere plus-size content creators. Ze moedigde hen aan om zich niet door negatieve reacties te laten ondermijnen en herinnerde hen eraan dat deze aanvallen vaak meer zeggen over de daders dan over de mensen die ze aanvallen. Door haar eigen lichaam volledig te omarmen, liet ze zien dat het mogelijk is om op kritiek te reageren zonder je gevoel voor humor te verliezen of je authenticiteit op te geven.

Lichaamspositiviteit blijft denkwijzen veranderen.

Het verhaal van Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) illustreert de uitdagingen waar veel vrouwen mee te maken krijgen wanneer ze op sociale media worden belicht. Ondanks de oordelen blijft de body positivity-beweging zich inzetten voor een meer inclusieve representatie van lichamen en een meer compassievolle visie op schoonheid.

Door haar zelfvertrouwen uit te stralen en te weigeren te voldoen aan de verwachtingen van anderen, helpt Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) de denkwijze te veranderen. Haar boodschap is simpel: de waarde van een vrouw hangt niet af van een getal op de weegschaal, noch van de meningen van internetgebruikers. Deze boodschap vindt weerklank bij een groeiend aantal mensen die op zoek zijn naar een vrijer en positiever zelfbeeld.