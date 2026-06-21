"Waarom wachten tot je een sixpack hebt?", moedigt ze ons aan om deze zomer vrijuit te kleden.

Hoewel de zinderende zomerhitte ons dwingt om lichtere kleding te dragen en meer huid te laten zien, blijft het tonen van hun figuur voor sommige vrouwen "een privilege". Gedreven door het "zomerlichaam", wat slechts een zoveelste verzinsel is van fatfobie, voelen veel vrouwen zich buitengesloten van crop tops, simpelweg omdat ze love handles en een voller figuur hebben.

Een essentiële herinnering aan een positief lichaamsbeeld vóór de zomer.

Vrouwen dromen van een wereld waarin ze rokken kunnen dragen zonder zich zorgen te hoeven maken over cellulitis en crop tops kunnen dragen, zelfs met een buikje. In hun ideale wereld hoeven ze hun kleding niet aan te passen aan hun figuur en kunnen ze zonder toestemming het eerste topje dat ze zien pakken. Ze zouden over straat flaneren met blote buiken, ontblote dijen en hun vetrolletjes bevrijd van mouwen en donkere stoffen.

In dit tijdperk van het 'zomerlichaam' en moraliserende krantenkoppen die ons aansporen om 'ons figuur te trainen' om in aanmerking te komen voor strakke jurken en onthullende topjes, is het echter niets meer dan een verre utopie. Het is een idyllisch scenario dat misschien nooit werkelijkheid wordt. Elke zomer is het refrein hetzelfde: je moet afvallen en 'je taille slanker maken' om rokjes met splitten, korte topjes die met een paar touwtjes bij elkaar worden gehouden en de meest trendy kledingstukken van het seizoen te verdienen. Net zo meedogenloos en onophoudelijk als een zomerhit die steeds opnieuw wordt gedraaid, veroordeelt het lichamen die weigeren zich te onderwerpen aan deze zomerse metamorfose.

En deze druk om dun te zijn, gepresenteerd onder een laagje goede wil en argumenten over welzijn, tast het zelfvertrouwen aan van degenen wier lichaam onveranderd blijft. Volgens een IFOP-enquête zegt 60% van de vrouwen een negatief lichaamsbeeld te hebben nu de zomer eraan komt. Terwijl sommigen zich onvermoeibaar in de sportschool storten en hun koelkasten op slot doen in de hoop aan een ideaalbeeld te voldoen, roepen anderen op tot een stijlvolle boycot van deze voorschriften. Dit is zeker het positieve standpunt dat content creator Tess Ryfa (@rosabohneur) inneemt, die ons eraan herinnert dat alle lichamen in de mode waardevol zijn en dat deze taboes alleen in onze gedachten bestaan.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door mevrouw Rosa Boh-neur (@rosabohneur)

Je buik laten zien, zelfs als die niet aan de normen voldoet.

In een video die door velen als "moedig" of "gedurfd" wordt beschouwd, zegt de jonge vrouw, die zich inzet om ons te bevrijden van schoonheidsidealen, het luid en duidelijk: ja, je kunt laag uitgesneden shorts en crop tops dragen, zelfs als je niet het figuur van Emily Ratajkowski hebt. Als een zonnestraal die onze feeds opfleurt en alle oude esthetische principes ter discussie stelt, zet ze zich in voor zelfacceptatie en wil ze er een universele beweging van maken.

Geen compromissen meer sluiten met oncomfortabele kleding onder het mom dat ons figuur niet acceptabel is in de maatschappij of niet gespierd genoeg is. Het is tijd om onze buik te bevrijden van wijde topjes en knellende ritsen. En Tess Ryfa (@rosabohneur) laat ons zien hoe het moet, met haar buik die voor onze ogen deint en haar loopje dat luid en duidelijk verkondigt : "Het kan me niet schelen wat anderen denken."

In een chocoladekleurige outfit die de bescheidenheid die doorgaans aan vollere figuren wordt opgelegd tart, paradeert de sprankelende Tess Ryfa (@rosabohneur) met inspirerend gemak tussen de kraampjes. Terwijl posts op sociale media ons vaak doen geloven in perfectie door te pronken met strakke buikspieren en gedefinieerde abs, nodigt deze ons uit om gewoon onszelf te zijn.

Een beeld dat het zelfvertrouwen versterkt en vrouwen geruststelt.

Onder de video van Tess Ryfa (@rosabohneur) stromen de reacties binnen, vol vriendelijkheid en internetgebruikers bedanken haar alsof ze hun zomer heeft gered. "Mis geen enkel moment in de zon vanwege een buikje." "Ik zag je buikje niet eens, ik zag alleen hoe leuk je outfit was." "In een buikje zitten liefde en schoonheid." "Dit moest ik zien voor mijn strandvakantie volgende maand." De berichten onder deze video, die aanvoelt als een waardevolle les in een tijdperk van obsessie met slankheid, getuigen allemaal van dankbaarheid.

Sommige vrouwen juichen deze weergave toe, die nog steeds zeldzaam is in de digitale wereld, terwijl anderen de mythe van de platte buik in herinnering brengen en uit eigen ervaring bevestigen dat buikspieren na een paar happen verdwijnen. Wat we hier zien, is een ware uiting van zusterschap en vriendelijkheid.

Content creator Tess Ryfa (@rosabohneur), een levend voorbeeld van zelfliefde, normaliseert wat het grote publiek nog steeds als 'uitzonderlijk' of 'heldhaftig' beschouwt. Of je nu een 'keiharde' buik hebt of een zachte, je hebt het recht om topjes te dragen die je buik laten zien.