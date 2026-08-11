Nadat ze kritiek kreeg op haar uiterlijk, neemt ze wraak door bikinimodelle te worden.

Volgens sommige vooroordelen zouden vrouwen met vollere heupen en een rond figuur zich moeten beperken tot bescheiden badpakken en proberen dit 'vlees' dat niet zichtbaar is te verbergen. Terwijl het 'zomerlichaam' nog steeds de boventoon voert in tijdschriften en via hashtags, herinnert plus-size model Erin Marley Klay ons eraan dat een lichaam geen goedkeuring nodig heeft om op het warme strand gezien te worden. Het model, die te zien is in Sports Illustrated, geeft alle vrouwen gelijk die zich onder druk gezet hebben gevoeld om hun figuur aan te passen aan een bikini.

Een plus-size model met een inspirerende carrière.

Het tijdperk van de body positivity-beweging lijkt een ver verleden. Een paar jaar geleden werden lichamen bevrijd van maatschappelijke normen en de blik van anderen, aangewakkerd door ondersteunende hashtags. Deze korte opleving werd echter gevolgd door hernieuwde censuur op lichaamsvormen en de veroordeling van natuurlijke rondingen. Deze positieve denkwijze heeft niet standgehouden.

De druk om te voldoen aan de normen is teruggekeerd naar de voorgrond van het debat, radicaler en onwrikbaarder dan ooit. In een maatschappij die lichamen reduceert tot vluchtige trends, manifesteert slankheid zich als het oorspronkelijke ideaal, de meest acceptabele versie van het vrouwelijk lichaam. Zoals elke zomer geldt: om in aanmerking te komen voor een stringbikini of een micro-zwempak, mag er niets zichtbaar zijn. Het lichaam mag onder deze strandkleding geen ophef veroorzaken, uit angst voor afkeurende blikken of spottende gezichten. De media en sociale netwerken, het podium voor deze voorschriften, promoten een slank uiterlijk in de zon en beschouwen elk overgewicht als iets dat moet worden weggewerkt.

Deze alomtegenwoordige fatfobie en intolerantie jegens zogenaamde 'rondborstige' figuren die niet voldoen aan het zandloperfiguur, is iets wat Erin Marley Klay aan het begin van haar carrière aan den lijve ondervond. Ze bewandelde niet bepaald een pad dat diversiteit bevorderde. Werkend in de zeer selectieve modellenwereld, waar anders zijn een vreemd concept is, werd ze ontdekt door het modellenbureau Zion Models. Zonder veel moeite werd ze een plus-size icoon en haar meer realistische figuur bracht haar in de schijnwerpers van SKIMS, het merk van Kim Kardashian. De jonge vrouw, met 759.000 volgers, heeft ook gemodelleerd voor Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal en YMI Jeans.

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Het beste antwoord op zijn critici? Succes.

Ondanks haar onmiskenbare uitstraling, adembenemende manier van lopen en bijna suikerzoete figuur, is Erin niet aan kritiek ontkomen. Hoewel haar lichaam pure tederheid uitstraalt, is het een vruchtbare voedingsbodem geworden voor een helaas veelvoorkomende vorm van haat.

In 2025 trok een strandfoto de aandacht van internetgebruikers, die meenden de absolute waarheid te bezitten over wat "mooi" of "lelijk" was. Deze ambassadrice van zelfvertrouwen droeg een retro badpak met bloemenprint en minimale stof. De stijl werd geprezen om haar strakke buikspieren en slanke benen, maar bekritiseerd om haar love handles en zachte buik .

Erin Marley Klay, trouw aan haar inclusieve waarden en levenslustige filosofie, liet zich door die nare opmerkingen niet van haar zelfvertrouwen afbrengen. "Laat je alsjeblieft niet tegenhouden door de vooroordelen van de maatschappij over wat mooi is of niet. Wat iemand over je uiterlijk zegt, is hun zaak, niet de jouwe, " verklaarde ze simpelweg op X.

Beter dan een verbaal weerwoord, sloot ze zich aan bij wat velen beschouwen als de elite van de modellenwereld, de gouden kring van de industrie. Erin Marley Klay, gerekruteerd door het prestigieuze tijdschrift Sports Illustrated, bekend om haar badpakfotoshoots, heeft definitief een einde gemaakt aan de discussie rondom haar lichaam.

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Zijn credo? Alle lichamen verdienen het om gevierd te worden.

In de hoogzomer volgen onzekerheden de temperatuur en schieten ze omhoog. Tijdens deze zomerperiode ontzeggen veel vrouwen zichzelf het plezier van de golven en verschuilen zich in plaats daarvan achter hun sarongs of dikke handdoeken, met een schuldgevoel omdat ze niet genoeg zijn afgevallen om zichzelf te kunnen laten zien. Anderen hebben het gevoel dat ze niet in het juiste lichaam geboren zijn en lijden onder de gevolgen van hun genen. Erin daarentegen heeft een andere denkwijze. In plaats van de normen te omarmen, omarmt ze haar eigen spiegelbeeld.

"Het is makkelijk om je te vervelen als je al zo lang online bent, maar de reacties herinnerden me eraan waarom ik dit doe. Het zien van andere mensen met een lichaam zoals het mijne, of mensen met onzekerheden, die zich dankzij mijn aanwezigheid op internet ook maar een beetje beter voelen, is wat me motiveert," vertelde ze aan People .

In de beginjaren van haar roem dacht Erin Marley Klay dat ze moest afvallen om contracten binnen te halen of auditie te kunnen doen, maar tegenwoordig presenteert ze haar lichaam zoals het is, in zijn puurste vorm. Met elke verschijning in een badpak stelt ze vrouwen over de hele wereld gerust en verandert ze het beeld dat we hebben van een ideaalbeeld. Het is geen oorlogsverklaring tegen dunheid, maar een vredesverdrag met rondingen. Want die kunnen ook geluk brengen.