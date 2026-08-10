Door haar schoenencollectie te presenteren, wakkert ze onbedoeld het debat over schoonheidsidealen weer aan.

Het begon als een simpel modefilmpje: de onschuldige presentatie van een collectie torenhoge hakken. Wat echter bedoeld was als een eenvoudige, geïmproviseerde modeshow, ontaardde al snel in een esthetisch drama. In plaats van het ontwerp van deze prinsessenachtige schoenen te prijzen, richtten de meest kwaadaardige internetgebruikers zich op een ander, meer fysiek detail.

Wanneer lichaamshaar meer aandacht trekt dan schoenen

Content creator @carolenavmusic had niet zo'n storm van reacties verwacht toen ze haar sprookjesachtige hakken showde. In een video die al meer dan een miljoen keer bekeken is, presenteert deze professionele zangeres, wiens Instagram-feed een mix is van audiodemo's en foto's van haar enkellaarsjes, de hoogtepunten van haar schoenencollectie. Vervolgens laat ze in de privacy van haar woonkamer een staaltje voetenwerk zien dat een professioneel catwalkmodel waardig is. Tijdens deze grandioze modeshow blijft ze constant gefocust op haar voeten. Het is een soort artistieke keuze voor haar, en terecht.

Deze vrouw, die duidelijk meer schoenen dan kleren heeft om ze mee te combineren, draagt platform sandalen die doen denken aan Bratz-poppen, ontwerpen geïnspireerd op de Renaissance en zelfs snoeproze exemplaren die zo van Barbie lijken te komen. Deze video, gefilmd met onverholen trots, oogstte lof van stijlkenners en Pinterest-liefhebbers. Het werd echter ook het doelwit van talloze, volstrekt irrelevante kritieken.

Sommige internetgebruikers, duidelijk bedoeld om iedereen te herinneren aan schoonheidsidealen, speelden advocaat van de duivel. Ze uitten hun afschuw over de behaarde benen van het hoofdpersonage met misselijkmakende emoji's en walgelijke bijvoeglijke naamwoorden. "Ik dacht dat ze een man was." "Wat is het nut van die schoenen als je mannenbenen hebt?" "Wat als we een scheermesjescollectie beginnen?" Ondanks jarenlange gewenning aan een gladde, haarloze huid, zijn velen nog steeds verbaasd als ze lichaamshaar bij vrouwen zien. Dit natuurlijke verschijnsel, dat alle mensen gemeen hebben, lijkt voor vrouwen de ultieme misdaad, of zelfs een faux pas.

Deze opmerkingen illustreren de esthetische druk die op vrouwen wordt uitgeoefend.

Deze opmerkingen, die achterhaalde marketingretoriek in stand houden, suggereren dat lichaamshaar bij vrouwen overbodig is en niet samengaat met kanten hakken of andere versieringen. Terwijl echte fashionista's en voorstanders van body positivity beweren dat ze te druk bezig zijn met het bewonderen van de afgebeelde schoenen om op de achtergrond te letten, promoten deze verspreiders van haat het ideaal van een gladde huid. Alsof lichaamshaar alleen bij mannen groeit of uitsluitend door de magie van testosteron.

Het is dit soort ongevraagde kritiek die vrouwen dwingt hun onverzorgde benen te verbergen onder dikke lagen kleding, te stoppen met zwemmen omdat hun benen er niet toonbaar uitzien, en 72 dagen van hun leven te verspillen aan scheren . Terwijl lichaamshaar bij mannen synoniem is met mannelijkheid en zelfs een positief symbool is, wekt het bij mannen een gevoel van slordigheid op wanneer het onder een rok uitsteekt.

Gelukkig lijkt de contentmaker zich totaal niets aan te trekken van de meningen van anderen. In plaats van zich te laten overweldigen door onzekerheden of schaamte, weigert ze haar benen te scheren om de maatschappij te behagen. Integendeel, ze wil dat mensen aan haar uiterlijk wennen, zodat ze niet langer als 'ordinair' maar als gewoon wordt gezien.

Ter herinnering: lichaamsbeharing en vrouwelijkheid zijn geen tegenstrijdige begrippen.

Als sommige venijnige internetgebruikers in de reacties beweren dat lichaamshaar afbreuk doet aan de stijl van deze vrouw en de potentie van haar schoenen, die duidelijk bedoeld zijn voor Disney-sprookjes, tenietdoet, dan is dat gewoon een fabeltje. We zijn zo gewend geraakt aan vrouwen met een fluweelzachte huid, zonder een enkel haartje, dat we zijn gaan geloven dat dit de norm is, de regel om te volgen. Lichaamshaar is echter gezond voor iedereen en blijft een universele realiteit, geen kwestie van geslacht.

Maar dankzij hashtags zoals "Ik behoud mijn lichaamshaar" of "Prinsessen hebben lichaamshaar" wordt er anders over vrouwelijk lichaamshaar gesproken. Niet als iets verbodens, maar als een recht. De content creator omarmt deze bevrijdingsbeweging volledig. Ze schreef er zelfs een nummer over, getiteld "REVOLUTIONHAIRY". Ze vindt het ook leuk om het artistiek te stylen en vorm te geven, net zoals ze met haar eigen haar zou doen.

In de 21e eeuw zou vrouwelijk lichaamshaar geen probleem meer moeten zijn, noch zou het visuele schok moeten veroorzaken. Het zou zelfs geen aandacht moeten trekken. En vrouwen zoals Carolena bieden een ander, realistischer en toegankelijker voorbeeld van vrouwelijkheid.