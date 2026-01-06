Ooit bespot, nu stijlvol: de ongelooflijke comeback van de beugel.

Search here...

Émilie Laurent
Als je ooit een beugel hebt gedragen, wil je die tijd waarschijnlijk het liefst voorgoed vergeten en alle sporen van die metalen tanden uitwissen. Een beugel, vaak nodig om tanden recht te zetten of een beschadigde duim te herstellen, was niet bepaald een glamoureus accessoire tijdens je middelbare schooltijd. Maar tegenwoordig verbergen jongeren hun metalen glimlach niet meer; ze pronken er zelfs mee online.

Beugels: van een gevreesd accessoire tot een gevestigde trend.

Het hoort praktisch bij het puberteitsritueel. Beugels hebben meerdere generaties getraumatiseerd. We zijn allemaal wel eens door de gehandschoende handen van de orthopedisch technicus gegaan. Het dragen van een beugel, soms met een elastiekje, was praktisch een onvermijdelijk esthetisch overgangsritueel tijdens de adolescentie. Kijk maar eens naar oude schoolfoto's om het zelf te zien.

Hoeveel van ons hebben zichzelf het lachen ontzegd tijdens het dragen van een beugel? Hoeveel van ons vreesden kusjes op het schoolplein vanwege die onhandige metalen beugels? Veel te veel. Het moet gezegd worden dat de popcultuur ons zelfvertrouwen niet bepaald ten goede is gekomen. Tussen de angstaanjagende Darla uit "Finding Nemo", Ugly Betty en Charlotte Spitz, met haar toepasselijk genaamde "Duivelslach", waren de portretten van beugeldragers niet bepaald flatterend.

Een beugel, ooit beschouwd als een lustdoder en charmebreker, beleeft nu een glorietijd in moderne selfies. "Metalen beugels zijn nog nooit zo cool geweest", verklaart de American Dental Association. Wat ooit als een martelwerktuig werd gezien, wint aan populariteit en wordt een sieraad op zich. Beugels concurreren zelfs met strass-steentjes en andere tandversieringen.

@serawithane Reagerend op @Ik weet niet wat turquoise en aqua zijn, maar ik weet niet zeker welke welke is 🙈 #beugelkleuren #volwassenenmetbeugel ♬ originele stem - Sera✨ | Mama met een beugel 🫶🏽

Het credo? Hoe zichtbaarder het apparaat, hoe beter.

Een beugel hoeft niet langer discreet te zijn. De tijd van transparante modellen die naadloos opgingen in het tandglazuur is voorbij. De jeugd van nu, zelfverzekerder dan ooit, probeert deze realiteit niet te verbergen of de aanwezigheid van een beugel te minimaliseren. Op sociale media tonen ze trots hun kleurrijke "stalen glimlach" en laten ze elastische bandjes in levendige, elektrische tinten zien. Een beugel is een nieuw stijlstatement geworden, dat perfect past bij de haarkleur of huidskleur van de drager.

Beugels, ooit ouderwets en zelfs afstotend gevonden, zijn niet langer alleen voor 'nerds'. Ze zorgen er niet langer voor dat de drager minder populair wordt. Integendeel, ze zijn een symbool van erbij horen, een teken van 'coolheid'. In een tijdperk van stervormige acnepleisters en neppe sproetjes is de opkomst van beugels logisch. Ze zijn niet langer simpelweg een 'medisch' hulpmiddel; ze zijn een uiting van persoonlijkheid, een schoonheidsversterker. Sterker nog, 25% van de volwassenen vraagt zelf om een beugel.

Het herstellen van de reputatie van beugels is noodzakelijk.

Ooit een bron van schaamte, schitteren beugels nu op de lippen van trendy TikTokers. Dit accessoire, ontworpen om onze 'vampiertanden' recht te zetten en onze glimlach te perfectioneren, is niet langer de bron van verdriet die we ooit kenden. Het is niet langer een netje dat we achter onze handen proberen te verbergen; het is een ornament dat we bij elke gelegenheid laten zien. Jongeren hebben beugels niet alleen genormaliseerd, maar er ook een statement van gemaakt. Ze hebben zelfs alle ouderwetse items uit het verleden omgetoverd tot iconische stukken. Ze hebben potentie gevonden in laag uitgesneden jeans, Crocs verheven tot must-have schoenen en dunne wenkbrauwen weer in de mode gebracht.

Het dragen van een beugel zou echter geen nieuwe schoonheidstrend moeten worden. In een tijd waarin beroemdheden hun tanden vijlen en bleken om een "Hollywood-glimlach" te krijgen, is het gemakkelijk om je eigen tanden niet mooi te vinden. Maar als je gebit geen behandeling nodig heeft, is er geen reden om een beugel te nemen alleen maar om de trend te volgen.

Of je nu een spleetje tussen je voortanden hebt, uitstekende snijtanden, overlappende tanden, bloeddorstige hoektanden of zelfs zichtbaar tandvlees, jouw glimlach is uniek. Een beugel met berusting accepteren is goed, maar de schepping van de natuur accepteren is nog beter.

Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Ashley Alexiss wil met haar opvallende rondingen de normen voor schoonheid herdefiniëren.

