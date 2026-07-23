"Het is normaal om meer rondingen te krijgen naarmate je ouder wordt": ze moedigt vrouwen aan om hun kijk op hun lichaam te veranderen.

Opgegroeien, ouder worden, je lichaam zien veranderen... wat als dit allemaal gewoon normaal was? Dat is de boodschap die contentmaker Bethany Cook (@bethanycook_) wil overbrengen met een video die viraal is gegaan. Een welkome herinnering in een maatschappij waar fysieke veranderingen nog te vaak worden gezien als een "probleem dat moet worden opgelost".

Een lichaam is niet bedoeld om statisch te blijven.

Op TikTok deelde contentmaker Bethany Cook een video met een boodschap die even simpel als krachtig was: het is normaal om meer rondingen te krijgen naarmate je ouder wordt. In slechts een paar woorden daagt ze een diepgeworteld idee uit: dat het volwassen lichaam eruit moet zien zoals het lichaam dat we hadden toen we 18 waren.

Voor veel vrouwen gaat het zien van hun figuurverandering in de loop der tijd gepaard met schuldgevoel. Toch verandert het lichaam gedurende het hele leven. Hormonen, zwangerschappen, stress, leefgewoonten, medische behandelingen of simpelweg het verstrijken van de jaren kunnen van invloed zijn op gewicht en lichaamsvorm. En dat is volkomen normaal.

"Je hebt jezelf niet laten gaan."

Naast haar video deelde Bethany Cook (@bethanycook_) een geruststellende boodschap met haar volgers. Ze herinnerde hen eraan dat ouder worden ook een nieuwe levensfase betekent, en dat dit vanzelfsprekend gepaard kan gaan met fysieke veranderingen. Achter deze uitspraak schuilt een cruciaal punt: aankomen in gewicht betekent niet dat je jezelf hebt laten gaan. Deze uitdrukking, die vaak wordt gebruikt om vrouwen te beoordelen, houdt het idee in stand dat een voller lichaam per definitie het gevolg is van een gebrek aan wilskracht. De realiteit is echter veel complexer.

Rondingen hebben of dik zijn is geen mislukking.

Het woord 'dik' is geen belediging. Het is een beschrijvend bijvoeglijk naamwoord, net als 'lang', 'kort' of 'blond'. Rondingen hebben of dik zijn, ongeacht de leeftijd, is niets om je voor te schamen. Sommige mensen komen in de loop der jaren aan. Anderen vallen af. Sommigen behouden hun hele leven hetzelfde figuur, terwijl anderen hun lichaam meerdere keren zien veranderen.

Al deze trajecten zijn geldig. Het is niet de bedoeling te zeggen dat "iedereen aankomt naarmate hij ouder wordt", maar om mensen eraan te herinneren dat het kan gebeuren... en dat het helemaal oké is. Je waarde hangt niet af van het getal op de weegschaal of van je kledingmaat.

Een bericht waar je je goed bij voelt.

Het bericht van Bethany Cook (@bethanycook_) vond niet verrassend veel weerklank online. Velen gaven aan dat ze zichzelf in haar woorden herkenden, na jarenlang hun volwassen lichaam te hebben vergeleken met dat van hun tienerzelf. Dit soort discussie speelt in op een reële behoefte: de behoefte aan eerlijkere en meer empathische representaties van lichamen. Schoonheidsidealen blijven vaak gericht op een jong, slank en zogenaamd onveranderlijk figuur, terwijl het menselijk lichaam per definitie constant in ontwikkeling is.

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Kortom, de belangrijkste boodschap is dat niemand verplicht is om decennialang hetzelfde te blijven. De boodschap van Bethany Cook (@bethanycook_) moedigt ons uiteindelijk aan om oordelen te vervangen door vriendelijkheid. Ouder worden is een voorrecht, en de veranderingen die bij deze levensfase horen, mogen niet als een mislukking worden gezien. Ongeacht je leeftijd, gewicht of lichaamsbouw, je lichaam verdient respect.