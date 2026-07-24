"Zo ziet een gezond lichaam eruit": ze reageert op kritiek op haar figuur.

Dun zijn is geen bewijs van goede gezondheid, net zoals rondingen of overgewicht niet per se betekent dat je ongezond bent. Geconfronteerd met opmerkingen over haar uiterlijk, koos content creator Kalita Hon (@kalitaku) ervoor om met kracht en vriendelijkheid te reageren.

Een zelfverzekerde reactie op bodyshaming.

Content creator Kalita Hon, bekend op TikTok als @kalitaku, kreeg kritiek op haar uiterlijk, maar besloot niet langer te zwijgen. Ineen veelbekeken video spreekt ze degenen die negatieve opmerkingen over haar lichaam maken direct aan. Met een simpele boodschap op het scherm – "Zo ziet een gezond lichaam eruit" – omarmt ze haar uiterlijk zonder zich te hoeven verantwoorden.

Dit is een manier om iedereen eraan te herinneren dat elk lichaam respect verdient en dat niemand hoeft uit te leggen waarom hun lichaam is zoals het is. In plaats van boos te reageren op kritiek, kiest Kalita Hon (@kalitaku) ervoor om zelfvertrouwen en acceptatie van het eigen uiterlijk te promoten. Haar boodschap vindt weerklank bij veel mensen die te maken krijgen met oordelen over hun uiterlijk.

Gezondheid wordt niet afgemeten aan iemands figuur.

Achter deze video schuilt een cruciale boodschap: uiterlijk is geen indicator voor iemands gezondheid. Een slank lichaam kan gezond zijn, maar ook gezondheidsproblemen hebben, net zoals een rond of zwaarlijvig lichaam in uitstekende conditie kan zijn of niet.

Gezondheid reduceren tot gewicht of lengte houdt een misvatting in stand en kan kwetsende opmerkingen aanwakkeren. Uitspraken als "zorg goed voor je gezondheid", die automatisch gericht zijn op mensen met overgewicht of obesitas, komen voort uit een oordeel dat uitsluitend gebaseerd is op het uiterlijk, terwijl de werkelijkheid veel complexer is. Gezondheid hangt af van talloze factoren en geen enkele externe factor kan dit bepalen door simpelweg naar een lichaam te kijken.

Een belangrijke waarschuwing tegen esthetische voorschriften.

Met haar boodschap maakt Kalita Hon (@kalitaku) deel uit van een bredere beweging die een meer compassievolle kijk op zichzelf aanmoedigt. Body positivity nodigt ons uit om verder te kijken dan eendimensionale schoonheidsidealen en de natuurlijke diversiteit van lichamen te erkennen.

Rondingen hebben, een curvy figuur, overgewicht hebben of niet voldoen aan de fysieke standaarden die vaak in de media worden gepromoot, mag nooit worden geassocieerd met een gebrek aan waarde of een probleem dat moet worden opgelost. Elk lichaam vertelt een ander verhaal en verdient respect. Deze benadering betekent niet dat gezondheid moet worden genegeerd, maar simpelweg dat de verwarring tussen uiterlijk en gezondheid moet worden weggenomen. Zelfzorg kan vele vormen aannemen en er is geen eenduidige definitie van het 'ideale lichaam'.

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Een golf van steun in het licht van kritiek.

De video van contentmaker Kalita Hon oogstte al snel veel positieve reacties. Veel internetgebruikers prezen haar zelfvertrouwen en boodschap, en waren blij dat een publiek figuur mensen eraan herinnerde dat opmerkingen over andermans lichaam gevolgen kunnen hebben.

Door een persoonlijke aanval om te zetten in een boodschap van acceptatie, benadrukt Kalita Hon (@kalitaku) een belangrijke waarheid: niemand zou gedefinieerd moeten worden door zijn of haar uiterlijk. Haar verhaal moedigt ons aan om vriendelijker te zijn voor ons eigen lichaam, en ook voor de lichamen van anderen. Want uiteindelijk heeft een gezond lichaam niet slechts één vorm, één maat of één uiterlijk.