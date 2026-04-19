Gezichtsasymmetrie wijkt sterk af van de gangbare normen en herdefinieert de codes van charme.

De gezichten die achter beauty-hashtags worden gedeeld, zijn allemaal "harmonisch". En deze "perfecte" geometrie lijkt bijna verdacht, zelfs onwerkelijk. Hoewel de maatschappij ons heeft wijsgemaakt dat een licht scheve blik, een wenkbrauw die hoger staat dan de andere, of een scheve neus afwijkingen zijn, zijn deze kleine eigenaardigheden, die alleen onder een vergrootglas zichtbaar zijn, in werkelijkheid volkomen normaal. Vrijwel geen enkel mens op aarde heeft een symmetrisch gezicht, en het is tijd om deze kenmerken te vieren die sociale media zo graag willen "corrigeren".

Gezichtsasymmetrie is verre van een anatomische fout.

Als je te lang voor de spiegel staat, begin je je net een schilderij van Picasso te voelen. Hoe nauwkeuriger je jezelf bekijkt, hoe meer je spiegelbeeld op een abstract kunstwerk lijkt. Het ene oog is meer open dan het andere, het linkerooglid hangt een beetje, het rechteroog niet, je hebt een kuiltje in je wang en de ene lip is voller dan de andere.

Je gezicht is niet aan beide kanten precies hetzelfde. Deze asymmetrie is nog duidelijker zichtbaar op foto's. Op deze foto's, die bedoeld zijn als herinneringen en niet als middel tot zelfkritiek, vallen deze kleine details die normaal gesproken onopgemerkt blijven ineens op. Dit verklaart waarom het ene profiel van je gezicht "fotogenieker" en "aantrekkelijker" is dan het andere.

Hoewel symmetrie vaak synoniem is met perfectie, blijft het een utopie uit tijdschriften of een ideaalbeeld in de spreekkamer van een chirurg. In werkelijkheid ben je net als 99% van de mensen in de wereld: je hebt een asymmetrisch gezicht. "De Cro-Magnonmens vertoonde deze asymmetrie al. Hij had vierkante oogkassen, waarvan de ene kleiner was dan de andere. Lucy had dat trouwens ook," legt dr. Marc Divaris uit.

Een in tweeën gesplitst gezicht, een gegarandeerde singulariteit.

In tijdschriften is het altijd hetzelfde verhaal. Je wordt aangemoedigd om bepaalde gewoonten op te geven om je gelaatstrekken te 'rebalanceren' en het werk van de genetica ongedaan te maken, alsof het slechts een 'perfect te maken' ontwerp is. Maar juist deze asymmetrie, of die nu meer of minder opvalt, maakt je uniek en ook 'menselijker'. Hoewel de mythe van het perfect parallelle gezicht veel vrouwen aanspreekt, is het slechts een verzinsel van maatschappelijke druk. Volgens de expert is een perfect geproportioneerd gezicht 'een gegarandeerd monsterhoofd'.

Volgens de expert heb je een gezicht met twee verschillende stijlen. Hij beschrijft de ene kant als zachter, soms de "kinderlijke kant" genoemd. De gelaatstrekken kunnen fijner lijken, met delicatere contouren. Omdat de botstructuur vaak minder uitgesproken is, zijn de weefsels ook iets minder stevig, waardoor tekenen van veroudering iets eerder zichtbaar kunnen worden.

Omgekeerd kan de andere kant van het gezicht er meer gestructureerd uitzien, met iets vollere of meer gedefinieerde gelaatstrekken. Deze kant, soms de 'volwassen kant' genoemd, wordt vaak als robuuster beschouwd. Dankzij deze natuurlijke ondersteuning is deze kant doorgaans beter bestand tegen veroudering en verandert deze langzamer.

Asymmetrisch gezicht en cognitief vermogen: de merkwaardige link

Na het lezen van vermakelijke boeken of het bekijken van bewerkte foto's die de illusie van egale gezichten wekken, heb je waarschijnlijk wel eens geprobeerd om een eigen look te creëren en je gelaatstrekken gelijk te trekken. Misschien door je lippen iets langer te maken met make-up, je ongelijke wenkbrauwen bij te werken of je neus kunstmatig recht te zetten met behulp van contouring.

Wat de maatschappij echter steevast als een tekortkoming presenteert, is in werkelijkheid een prachtige gave. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de faculteit psychologie aan de Universiteit van Auckland en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Symmetry . Hun werk suggereert dat asymmetrie geen "probleem" van groei is, maar eerder een natuurlijke eigenschap van levende wezens, diep geworteld in onze biologie. Het zou zelfs een rol kunnen spelen in het goed functioneren van bepaalde menselijke vermogens.

Om tot deze conclusies te komen, bestudeerden de onderzoekers de evolutie van asymmetrieën bij mensen en andere diersoorten. Ze constateerden dat deze verschillen tussen de twee zijden van het lichaam altijd aanwezig zijn geweest en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van essentiële functies zoals taal, coördinatie en fijne motoriek (bijvoorbeeld het gebruik van de handen).

Een ander interessant punt betreft de hersenen: ze zijn van nature asymmetrisch, met hersenhelften die niet precies dezelfde functies hebben. Deze organisatie maakt een vorm van specialisatie mogelijk, waarbij elke 'kant' van de hersenen bijdraagt aan verschillende vaardigheden, waardoor ons algehele functioneren efficiënter en beter aangepast is.

Uiteindelijk is een asymmetrisch gezicht hebben niet raar. Wat wél raar is, is geloven dat het raar is. Dus de volgende keer dat je een foto ziet van een keurig meisje met een perfect gevormd gezicht, trek dan niet je eigen uiterlijk in twijfel, maar de gangbare schoonheidsidealen.